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Haber Giriş: 28.08.2020 - 00:29 | Son Güncelleme:

Son dakika | Anas Tahiri: Beşiktaş'tan transfer teklifi aldım

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Son dakika | Anas Tahiri: Beşiktaş'tan transfer teklifi aldım
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Hollanda ekibi Waalwijk'in orta saha oyuncusu Anas Tahiri, Beşiktaş'tan teklif geldiğini açıkladı.

Beşiktaş, Hollanda'nın Waalwijk takımında forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Anas Tahiri için teklifte bulundu. Tahiri, Fox Sports'a yaptığı açıklamada teklifi doğruladı fakat kulübünün yeterli görmediğini söyledi.

Anas Tahiri, "Beşiktaş'tan teklif geldi. Bu doğru. Ancak kulübüm gelen teklifi yeterli bulmadı. Şu anda sahada ne yaptığıma odaklanmaya devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

ANAS TAHİRİ KİMDİR?
Anas Tahiri 25 yaşında. Forvet arkası ve orta saha mevkilerinde görev yapan Anas Tahiri, Hollanda'nın Waalwijk takımında forma giyiyor. Anas Tahiri bu sezon Waalwijk formasıyla tüm kulvarlarda oynadığı 27 maçta 6 gol attı ve 1 asist yaptı. 

Son dakika | Anas Tahiri: Beşiktaştan transfer teklifi aldım

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