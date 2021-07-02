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Son dakika: Anadolu Efes'ten bir imza daha! Micic sonrası Beaubois...
THY Euroleague ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes'te Rodrigue Beaubois ile yeni sözleşme imzalandı.
Anadolu Efes, Vasilije Micic ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalanmasının ardından Rodrigue Beaubois ile de sözleşme uzattı.
Yapılan açıklama şu şekilde:
2018-2019 sezonundan bu yana formamızı terleten şampiyon oyuncumuz Rodrigue Beaubois ile olan sözleşmemizi 1 yıl daha uzattık! Böylece, nam-ı diğer Babuş ile 2022-2023 sezonunun sonuna kadar birlikteyiz