Son dakika: Anadolu Efes'ten bir imza daha! Micic sonrası Beaubois...

Anadolu Efes, Vasilije Micic ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalanmasının ardından Rodrigue Beaubois ile de sözleşme uzattı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

2018-2019 sezonundan bu yana formamızı terleten şampiyon oyuncumuz Rodrigue Beaubois ile olan sözleşmemizi 1 yıl daha uzattık! Böylece, nam-ı diğer Babuş ile 2022-2023 sezonunun sonuna kadar birlikteyiz