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Basketbol
Haber Giriş: 02.07.2021 - 12:03 | Son Güncelleme:

Son dakika: Anadolu Efes'ten bir imza daha! Micic sonrası Beaubois...

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Son dakika: Anadolu Efes'ten bir imza daha! Micic sonrası Beaubois...

THY Euroleague ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes'te Rodrigue Beaubois ile yeni sözleşme imzalandı.

Anadolu Efes, Vasilije Micic ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalanmasının ardından Rodrigue Beaubois ile de sözleşme uzattı. 

Yapılan açıklama şu şekilde:

2018-2019 sezonundan bu yana formamızı terleten şampiyon oyuncumuz Rodrigue Beaubois ile olan sözleşmemizi 1 yıl daha uzattık! Böylece, nam-ı diğer Babuş ile 2022-2023 sezonunun sonuna kadar birlikteyiz

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