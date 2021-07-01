Son dakika: Anadolu Efes'te Vasilije Micic'in sözleşme paylaşımı silindi! Sebebi...

Anadolu Efes, THY Euroleague sezon MVP'si Vasilije Micic'in sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığı yönünde bir paylaşım yaptı, ardından bu paylaşım silindi. beIN SPORTS'tan İsmail Şenol'un haberine göre Anadolu Efes bir iletişim kazası yaşadı.

İsmail Şenol konuyla ilgili şunları söyledi; "Taraflar prensipte anlaşmaya vardı, fakat imzalanan herhangi bir sözleşme olmadığı için henüz resmi açıklama yapılmıyor. İmza gelince duyuru da gelir."

Anadolu Efes'ten yapılan açıklama şu şekildeydı.

MVP ile 3 Yıl Daha! 2018-2019 sezonundan bu yana formamızı terleten şampiyon oyuncumuz Vasilije Micic ile 3 yıllık sözleşme yeniledik!