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Basketbol
İSTANBUL, DHA
Haber Giriş: 11.02.2020 - 16:58,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Anadolu Efes'te Vasilije Micic 2 hafta yok

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Son Dakika | Anadolu Efes'te Vasilije Micic 2 hafta yok

Anadolu Efes, Sırp oyun kurucu Vasilije Micic’in yaklaşık 2 hafta parkelerden uzak kalacağını açıkladı.

Anadolu Efes, Sırp oyun kurucu Vasilije Micic’in yaklaşık 2 hafta parkelerden uzak kalacağını açıkladı. Lacivert-beyazlı kulüpten 26 yaşındaki oyuncunun sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başarılı oyuncumuz Vasilije Micic kalf sakatlığı nedeniyle yaklaşık iki hafta sahalardan uzak kalacak. Sağlık ekibimizin verdiği bilgiye göre Micic, Türkiye Kupası ve Euroleague’deki Bayern Münih karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Anadolu Efes Spor Kulübü olarak oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede parkelere dönmesini diliyoruz."

 

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