Son Dakika | Anadolu Efes'te oyuncular evlerine yollandı! Koronavirüs...
Anadolu Efes, koronavirüs tehdidi nedeniyle bu akşamki Valencia maçı öncesinde kampı iptal ederek oyuncuları evlerine yolladı.
Anadolu Efes, koronavirüs tehdidi sebebiyle THY Avrupa Ligi'nde bu akşam oynayacağı Valencia maçı öncesinde kampı iptal ederek oyuncuları evlerine yolladı.
Euroleague yönetimi, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle Euroleague ve EuroCup maçlarının geçici olarak askıya alınmasını değerlendirdiklerini açıklamıştı.
NBA yönetiminin sezonu askıya alma kararının ardından Euroleague Oyuncular Birliği, maçların ertelenmesini talep etmişti.
ERTELEME KARARI ÇIKMIŞTI
THY Euroleague’de Olimpia Milano ile Olympiakos takımları arasında oynanacak olan maç, korona virüsü sebebiyle ertelenmişti.
Euroleague maçın Almanya’nın Berlin kentinde oynanması yönünde karar aldı. Karşılaşma 13 Mart 2020’de Mercedes Benz Arena’da oynanacak.
NİHAİ KARAR AN MESELESİ
Euroleague'in önümüzdeki saatlerde nihai kararını açıklaması bekleniyor.
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