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Haber Giriş: 24.11.2020 - 21:30 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Anadolu Efes'te koronavirüs vakası!

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Son Dakika | Anadolu Efes'te koronavirüs vakası!
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Anadolu Efes, kulüpte 4 kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Anadolu Efes, kulüp çalışanı, oyuncu ve antrenörlere yapılan Covid-19 testlerinde toplam 4 kişide pozitif vaka tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "20 ve 23 Kasım 2020 tarihlerinde kulüp çalışanı, oyuncu ve antrenörlerimize yapılan Covid-19 testlerinde toplam 4 pozitif vaka tespit edilmiştir. Semptom göstermeyen 3 kişinin evde izolasyon ve tedavi süreçleri ivedilikle başlatılmıştır. Semptom gösteren 1 kişinin tedavisine hastanede devam edilmektedir" denildi.

Son Dakika | Anadolu Efeste koronavirüs vakası

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