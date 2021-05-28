Son Dakika: Anadolu Efes'te Ergin Ataman'dan CSKA Moskova maçı sonrası flaş sözler! 'İyi değilim'

Euroleague'de CSKA Moskova'yı mağlup ederek finale yükselen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Ergin Ataman'ın sözleri;

İyi değilim. Aynı hatayı yaptık. 3 çeyrek kusursuz oynadık. Son çeyrekte yine durduk. İnanılmaz hatalar yaptık. Durduramadık Clyburn'ü. Savunmamız sonrasında basketbolumuz var. Set oynamayı bıraktılar. Sadece Clyburn ile oynadılar. Biz de bunu durduramadık

DAHA KOLAY KAZANMAYI HAK ETMİŞTİK

Hücumda inanılmaz hatalar yaptık. Zor maçtı ve şanslıydık. Daha kolay kazanmayı hak etmiştik ama artık finaldeyiz.

UMARIM FİNALDE BÖYLE OLMAZ

Clyburn'e çok saygı duyuyorum. Savunmamızı kırdı. Ona saygı duymamız lazım. Shengelia, Voigtmann sayı bulamadı ama Clyburn ve Hackett kolay oyunlarla sayı buldu. Savunmada hata yaptık ama Micic, 5 faul alınca oynamayı bıraktık. Umarım finalde böyle olmaz.