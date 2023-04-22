Son dakika: Anadolu Efes'te Ergin Ataman dönemi sona eriyor! İşte yeni takımı ve sözleşme süresi...

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THY Euroleague'de son iki sezonu şampiyon tamamlayan ancak bu sezon play-off'un dışında kalarak camiayı hayal kırıklığına uğratan Anadolu Efes'te Ergin Ataman dönemi sona eriyor.

Anadolu Efes ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ergin Ataman, son dönemde yaptığı açıklamalarda ayrılık sinyalleri veriyordu.

Euroleague'de Monaco ile oynanan normal sezonun son maçının ardından "Başkanımızla konuştuk, net bir kararımız yok ama bu sezon çok yıpandık. Sporda geçmişte yapılanları tarih yazacaktır ama bugün baktığımızda başarısızız. Belki de sezon sonunda herkes için bir değişim gerekebilir. Başkanımızla yeniden görüşeceğiz." açıklamasını yapmıştı.

"PANATHINAIKOS'UN YENİ OBRADOVIC'İ OLMAK İSTERİM"

Deneyimli teknik adam geçtiğimiz günlerde Yunan basınına verdiği röportajda ise Anadolu Efes'ten ayrılması halinde ilk tercihinin Yunanistan devi PAnathinaikos olacağını söylemişti.

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Panathinaikos ile görüştüğünü yönündeki iddiaları da doğrulayan Ataman; "Görüşmeler var ama şu anda söyleyebileceğim şey hislerimle ilgili olabilir. İyi hislerim var. Eğer gidersem Panathinaikos'un yeni Obradovic'i olmak istiyorum." demişti.

2 YILLIK ANLAŞMA TAMAM!

Yunan basınında çıkan ilk haberler ve Ergin Ataman'ın açıklamalarının ardından Ergin Ataman - Panathinaikos flörtünde daha sıcak gelişmeler yaşandı.

Yunan yayın organı SDNA'da yer alan Magic Euroleague' isimli programda Panathinaikos'un Ergin Ataman ile 2 yıllık sözleşme için el sıkıştığını, sezon biter bitmez Ataman'ın Atina'ya giderek resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.

ERGİN ATAMAN'IN ANADOLU EFES KARİYERİ

Aralık 2017'de Anadolu Efes'te göreve başlayan Ergin Ataman, Lacivert-beyazlı takımın başında şu başarıları yaşadı.

2 Euroleague Şampiyonluğu (2021-2022)

2 Türkiye Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu (2019-2021)

2 Türkiye Kupası (2018-2022)

3 Cumhurbaşkanlığı Kupası (2018-2019-2022)

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