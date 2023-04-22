Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriBasketbol Haberleri

Son dakika: Anadolu Efes'te Ergin Ataman dönemi sona eriyor! İşte yeni takımı ve sözleşme süresi...

Güncelleme Tarihi:

#Ergin Ataman#Anadolu Efes#Panathinaikos
Son dakika: Anadolu Efeste Ergin Ataman dönemi sona eriyor İşte yeni takımı ve sözleşme süresi...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 12:30

Euroleague'de son iki sezonu şampiyon tamamlayan ancak bu sezon play-off potasının dışında kalan Anadolu Efes'te Ergin Ataman dönemi sona eriyor. Son dönemdeki açıklamalarında sık sık ayrılık sinytalleri veren Ataman'ın anlaşmaya vardığı kulüp ve sözleşme süresi ortaya çıktı.

Haberin Devamı

THY Euroleague'de son iki sezonu şampiyon tamamlayan ancak bu sezon play-off'un dışında kalarak camiayı hayal kırıklığına uğratan Anadolu Efes'te Ergin Ataman dönemi sona eriyor.

Anadolu Efes ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ergin Ataman, son dönemde yaptığı açıklamalarda ayrılık sinyalleri veriyordu.

Euroleague'de Monaco ile oynanan normal sezonun son maçının ardından "Başkanımızla konuştuk, net bir kararımız yok ama bu sezon çok yıpandık. Sporda geçmişte yapılanları tarih yazacaktır ama bugün baktığımızda başarısızız. Belki de sezon sonunda herkes için bir değişim gerekebilir. Başkanımızla yeniden görüşeceğiz." açıklamasını yapmıştı.

Gözden KaçmasınNBAde Gecenin Sonuçları: New York Knicks, Cleveland Cavaliersa karşı 2-1 öne geçtiNBA'de Gecenin Sonuçları: New York Knicks, Cleveland Cavaliers'a karşı 2-1 öne geçtiHaberi görüntüle

"PANATHINAIKOS'UN YENİ OBRADOVIC'İ OLMAK İSTERİM"

Deneyimli teknik adam geçtiğimiz günlerde Yunan basınına verdiği röportajda ise Anadolu Efes'ten ayrılması halinde ilk tercihinin Yunanistan devi PAnathinaikos olacağını söylemişti.

Haberin Devamı

Panathinaikos ile görüştüğünü yönündeki iddiaları da doğrulayan Ataman; "Görüşmeler var ama şu anda söyleyebileceğim şey hislerimle ilgili olabilir. İyi hislerim var. Eğer gidersem Panathinaikos'un yeni Obradovic'i olmak istiyorum." demişti.

2 YILLIK ANLAŞMA TAMAM!

Yunan basınında çıkan ilk haberler ve Ergin Ataman'ın açıklamalarının ardından Ergin Ataman - Panathinaikos flörtünde daha sıcak gelişmeler yaşandı.

Yunan yayın organı SDNA'da yer alan Magic Euroleague' isimli programda Panathinaikos'un Ergin Ataman ile 2 yıllık sözleşme için el sıkıştığını, sezon biter bitmez Ataman'ın Atina'ya giderek resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.

ERGİN ATAMAN'IN ANADOLU EFES KARİYERİ

Aralık 2017'de Anadolu Efes'te göreve başlayan Ergin Ataman, Lacivert-beyazlı takımın başında şu başarıları yaşadı.

2 Euroleague Şampiyonluğu (2021-2022)
2 Türkiye Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu (2019-2021)
2 Türkiye Kupası (2018-2022)
3 Cumhurbaşkanlığı Kupası (2018-2019-2022)
Eurolague'de yılın koçu (2021)
Euroleague kazanan ilk Türk koç

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ergin Ataman#Anadolu Efes#Panathinaikos

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın en zengin insanının en zor kararı... Yıllardır bu soruya yanıt aranıyor: Bernard Arnaultdan sonra yerine kim geçecek

Dünyanın en zengin insanının en zor kararı... Yıllardır bu soruya yanıt aranıyor: Bernard Arnault'dan sonra yerine kim geçecek?

#Bernard Arnault
15 saat boyunca öldürülmeyi bekledi, dirseğinde bir sıyrıkla atlattı... Peki nasıl Ağabeyinin ona bu hediyeyi vermiş olması hepimizi yere serdi

15 saat boyunca öldürülmeyi bekledi, dirseğinde bir sıyrıkla atlattı... Peki nasıl? 'Ağabeyinin ona bu hediyeyi vermiş olması hepimizi yere serdi'

#Belgesel
BİR SORUDAN FAZLASI | Uçakta, otobüste ya da restoranda çocukların dağınıklığını kim temizlemeli

BİR SORUDAN FAZLASI | Uçakta, otobüste ya da restoranda çocukların dağınıklığını kim temizlemeli?

#Bir Sorudan Fazlası