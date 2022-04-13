Son Dakika: Anadolu Efes'in Euroleague'deki rakibi Olimpia Milano! Fenerbahçe Beko Maccabi'ye kaybedince...

Anadolu Efes'in Euroleague'de play-off'taki rakibi Olimpia Milano oldu.
Fenerbahçe Beko, erteleme maçında Maccabi Tel Aviv'e 85-76 mağlup olmasıyla birlikte Anadolu Efes normal sezonu 6. sırada tamamladı ve Olimpia Milano'nun rakibi oldu.
Bu galibiyetle birlikte 5. sıraya yükselen Maccabi ise Real Madrid ile kozlarını paylaşacak.
İLK 2 MAÇ İTALYA'DA
Seride ev sahibi avantajına sahip olan Milan, ilk 2 maçı evinde oynayacak. 3. maçta seri İstanbul'a dönecek. Gerekmesi halinde 4. maç yine İstanbul'da olacak. Seri uzarsa 5. maç İtalya'da oynanacak
Diğer eşleşmeler şöyle:
Barcelona - Bayern Münih
Real Madrid - Maccabi Tel Aviv
Olympiakos - Monaco