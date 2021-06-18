Son dakika: Anadolu Efes Moerman ile yeniden anlaştı! 3 gün önce veda etmişti...
THY Euroleague ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes'in Fransız forveti Adrien Moerman ile yeniden anlaşmaya vardığını açıkladı. Moerman, geçtiğimiz günlerde Anadolu Efes'e ve İstanbul'a veda eden bir paylaşım yapmıştı.
THY Euroleague ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes'in 3 yıldır takımda forma giyen Fransız forvet Adrien Moerman ile 1 yıllığına yeniden anlaştığını açıkladı. Adrien Moermen, 15 Haziran günü yaptığı paylaşımla İstanbul'a ve Anadolu Efes'e veda etmişti.
Moerman paylaşımında; "Üç yıl bizi ağırladığınız için teşekkürler İstanbul. Bu güzel ülkeden ayrıldık. Güzel insanlarla tanıştık ve bunları asla unutmayacağız. Sizleri çok özleyeceğiz. Belki bir gün tekrar görüşürüz" ifadelerini kullanmıştı.