Son dakika: Anadolu Efes Moerman ile yeniden anlaştı! 3 gün önce veda etmişti...

THY Euroleague ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes'in 3 yıldır takımda forma giyen Fransız forvet Adrien Moerman ile 1 yıllığına yeniden anlaştığını açıkladı. Adrien Moermen, 15 Haziran günü yaptığı paylaşımla İstanbul'a ve Anadolu Efes'e veda etmişti.

Moerman paylaşımında; "Üç yıl bizi ağırladığınız için teşekkürler İstanbul. Bu güzel ülkeden ayrıldık. Güzel insanlarla tanıştık ve bunları asla unutmayacağız. Sizleri çok özleyeceğiz. Belki bir gün tekrar görüşürüz" ifadelerini kullanmıştı.