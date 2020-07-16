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GeriBasketbol Son dakika! Anadolu Efes, kaptanları Doğuş Balbay ve Bryant Dunston ile sözleşme uzattı
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Basketbol
Haber Giriş: 16.07.2020 - 12:27,Son Güncelleme:

Son dakika! Anadolu Efes, kaptanları Doğuş Balbay ve Bryant Dunston ile sözleşme uzattı

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Son dakika! Anadolu Efes, kaptanları Doğuş Balbay ve Bryant Dunston ile sözleşme uzattı
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Anadolu Efes, takım kaptanları Doğuş Balbay ve Bryant Dunston, üçer yıllık yeni sözleşme için anlaştı.

Anadolu Efes, kadrosunu koruyor! beIN Sports'un haberine göre Doğuş Balbay ve Bryant Dunston ile yeni sözleşme imzalanıyor.

İki oyuncu da kontratlarında ciddi indirime gitmeyi kabul etti. Dunston'ın son yılının opsiyonlu olduğu belirtildi.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, sezon iptal edilmeden önce hem Türkiye Ligi hem de EuroLeague'de lider olan kadroyu bozmayacaklarını ifade etmişti.

Son dakika Anadolu Efes, kaptanları Doğuş Balbay ve Bryant Dunston ile sözleşme uzattı

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