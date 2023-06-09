Son Dakika: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçının hakemi Aytuğ Ekti görevini bıraktığını açıkladı! "TBF'nin kararını kınıyorum"

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan müsabakanın hakemi Aytuğ Ekti, mücadeleden sonra Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) aldığı kararlar ve yaşanan olaylardan dolayı hakemliği bıraktığını duyurdu.

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 97-91 mağlup ederek seride durumu 2-1’e getirmişti. Maçın ardından TBF, müsabaka hakemleri Aytuğ Ekti, Zafer Yılmaz ve Serdar Ünal'a sezon sonuna kadar maç verilmeyeceğini açıklamıştı.

Alınan bu kararla ilgili paylaşımlarda bulunan hakem Aytuğ Ekti, görevi bıraktığını belirterek, şu cümlelere yer verdi:

“Türkiye Basketbol Federasyonu bünyesinde 30 yıldır hem yurt içi hem yurt dışı hakemliği yapan bir hakem olarak; Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu play-off yarı final maçı olan Efes - Fenerbahçe karşılaşmasının bahsi geçen teknik hatalar sonucu bir tarafa hediye edilmesi yargısının Türkiye Basketbol Federasyonu'na aldırttığı 'hakemlerin sezon sonuna kadar dinlendirilmesi' kararını kınayarak reddettiğim için hakemlik mesleğine duyduğum saygı sebebiyle kariyerimi sonlandırdığımı kamuoyu bilgisine arz ederim. ‘Maçın sonucuna tesir eden hakem kararı’ ifadesi, karşılaşmalarda adil rekabet şartlarını sağlamakla görevli bizler için kabul edilemez olmakla birlikte Fenerbahçe Yönetimi tarafından ısrarla daha büyük ve caydırıcı yaptırımlar uygulanması talep edilmektedir. İşte tam bu noktada bu kararı verme önceliğim, bahsi geçen karşılaşmanın sonuçlarının teknik olarak belirlenmediği yargısına varılarak töhmet altında bırakılan hakemlik mesleğine olan saygımdır. 30 sene önce, atadan saygı duyarak seçtiğim hakemlik görevimi layıkıyla yerine getirmek için gösterdiğim özveri; hak ettiği şekilde son bulmadığı için üzgün, ama aynı zamanda gösterdiğim özveriye yakışır şekilde bir meslek grubunu bu töhmetten arındırma sorumluluğu hissindeyim. İnsanı etik değerler ve sportif ahlaki değerler ışığında, hakem arkadaşlarıma bundan sonra sorumlu oldukları federasyonlarına ve maçlarını yönetmekle mükellef oldukları takımlara kendilerini ve teknik kararlarını açıklamak zorunda olmadıkları, sadece Uluslararası Basketbol Kuralları'na tabi kalınan başarılı nice sezonlar diliyorum.”

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NELER OLMUŞTU?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes'e mağlup olan Fenerbahçe Beko'da Başantrenör Dimitris Itoudis, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş canlı yayınına katılarak hakem kararlarını eleştirmişti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final üçüncü maçında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Fenerbahçe Beko'yu 97-91 mağlup ederek seride 2-1 öne geçerken karşılaşmadaki hakem kararları tartışma konusu olmuştu.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, Anadolu Efes mağlubiyetinin ardından laptop ile yayına geldi ve hakem kararlarını izleterek eleştirilerde bulunmuştu.

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DEĞİŞİKLİK TEPKİSİ

Yayıncı kuruluş canlı yayınına katılarak hakem kararlarını eleştiren Itoudis, "Değişiklik için kenarda oyuncum bulunuyordu, oyuncu değişikliğine izin vermediler. Hakemlerden konuşmak istememiştim ama bugün apaçık çok pozisyon vardı. Efes'i tebrik ediyorum, harika bir takımlar, harika bir koçları var fakat biz de basketbol oynuyoruz." demişti.

Nigel Hayes-Davis'in beşlediği pozisyonu izleten Dimitris Itoudis, "M'Baye ribaunda çıkıyor, Nigel da topa yöneliyor. Belki de başka bir maç izliyorlardı. Görüyorsunuz, dikine hareket var, Nigel'ın elini tutan kim? M'Baye. Bu pozisyona savunma faulü çaldılar. Skor 93-91'di" ifadelerini kullanmıştı.

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"HAKEMLER BİR ŞEY ÇALMIYOR"

Nigel Hayes-Davis'e teknik faul çalınan pozisyonu izleten Dimitris Itoudis, "Bryant, Nigel'ın elini tutuyor. Hatta sonra gelip 'sayı atmaman için elini tuttum' diyor. Hakemler bir şey çalmıyor. Nigel da düdüğün çıkmamasıyla beraber provake oluyor ve teknik faul alıyor." sözleriyle aleyhlerine hata yapıldığını kaydetmişti.

Serinin ikinci maçındaki kararları da eleştiren Dimitris Itoudis, "2. maça dönmek istiyorum. Efes'ten bir oyuncu iki kez tribüne jest yaptı, cezalandırılmadı. TOFAŞ maçında ise Guduric jestinden dolayı teknik faul almıştı. Bir önceki maçta Clyburn'ün üçlüğünden sonra 0.3 saniye kalmıştı, bize o 0.3 saniyeyi oynatmadılar." sözleriyle tepki göstermişti.

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"FARKLI KRİTERLER UYGULANDI"

Faul sayılarında adaletsizlik olduğunu belirten Dimitris Itoudis, "Bugün hakemler tarafından farklı kriterler uygulandı. Bu kadar kaliteli oyuncunun bulunduğu kritik bir maçta bir tarafın 32, bir tarafın 10 serbest atış kullanması soru işaretlerini arttırıyor." demişti.

PARKEDE GERGİNLİK

Anadolu Efes'in 97-91 kazandığı mücadelenin ardından gergin anlar yaşandı. Maçın son düdüğüyle birlikte Fenerbahçeli yöneticiler, hakemlerin peşinden sahaya girdi ve ortalık karıştı. Efes taraftarları yöneticilere karşı karşıya gelirken güvenlikler araya girdi ve tarafları sakinleştirdi.

FENERBAHÇE'DEN SERT AÇIKLAMA

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçındaki hakem kararlarına tepki gösterirken federasyondan açıklama istedi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyleydi:

"Bu akşam Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-23 sezonu play-off yarı final üçüncü maçında Anadolu Efes ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşma maçın hakemleri Aytuğ Ekti, Zafer Yılmaz ve Serdar Ünal’ın ortaya koyduğu yönetimle 97-91 ev sahibi ekip lehine sonuçlandırıldı.

Bu maçın sonucu ne teknik adamların taktikleri sonucunda ne de takımların sahada ortaya koyduğu mücadele ile belirlenmiştir.

Bu maç Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından atanan bu 3 hakem tarafından rakibimiz Efes’e armağan edilmiştir.

Anadolu Efes’in maç boyunca 32 serbest atış kullanmasına izin verilirken, bu sayı Takımımız için yalnızca 12 olarak kalmış; üstelik maçın karar anlarında Takımımız aleyhine çalınan ve çalınmayan çok kritik fauller maçın kazananı belirlemiştir.

Bu maçta, ilgili hakemlerin ortaya koyduğu tavrın sebebini, motivasyonlarının kaynağını ve yaşanan rezilliğin açıklamasını Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan ivedilikle bekliyoruz.

Bugün yaşanan son örnek olan basketbol maçından hareketle Türk sporunda branş fark etmeksizin görevi ve sorumluluğu olan herkes şunu bilmelidir ki;

Türk sporunda hemen her branşta yaptığı maddi manevi yatırımlar, eşsiz fedakarlık, tarifsiz emekle; marka değerini, rekabeti ve reytingi ayakta tutan kulüplerin başında gelen Fenerbahçe’nin sahalarda ve salonlarda göz göre göre, açık açık haksızlığa uğratılmasına dur demenin zamanı gelmiştir.

Oynanacak maçları, ortaya konan mücadeleyi, verilen emekleri hakkıyla yönetmeyecek, sonuçları hakemlerinizle belirleyecekseniz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tavrımız ve cevabımız en sert şekilde olacaktır."

TBF'DEN DİNLENDİRME KARARI

Türkiye Basketbol Federasyonu, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko yarı final serisinin üçüncü maçındaki hakemlerin sezon sonuna kadar dinlendirileceğini açıkladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan üçüncü maçında görev yapan ve maçın sonunda tartışmalı kararlar veren hakemler Aytuğ Ekti, Zafer Yılmaz ve Serdar Ünal için TBF'den sezon sonuna kadar dinlendirilme kararı çıktı.

TBF Asbaşkanı Kemal Dinçer imzalı açıklama şu şekilde:

Sezon başından beri hakemlerimizin genel performansından son derece memnun olmakla birlikte, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın özellikle dördüncü çeyreğinde çalınan düdüklerle maçın sonuna tesir edilmesi, Merkez Hakem Kurulu’ndan Sorumlu Basketbol Federasyonu Asbaşkanı sıfatıyla herhangi bir şekilde art niyet olmadığından emin olmama karşın şahsımı üzmüştür.

Konuyu tüm teknik detayları ile ele alan Merkez Hakem Kurulu da benzer bir değerlendirmeyle, dün oynanan karşılaşmanın üç hakemini sezon sonuna kadar dinlendirme kararı almıştır.

Ülkemizi yurt dışında gurur duyduğumuz başarılarıyla temsil eden, ligimizdeki rekabetleriyle basketbolumuza büyük güç ve renk katan iki güzide kulübümüz, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko’nun Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final eşleşmesindeki hem seyir hem de teknik anlamdaki basketbol kalitesinden büyük memnuniyet duyuyorum.

Hakemlerin değil sahadaki mücadelenin konuşulduğu bir play-off serisinin süreceğine inancım tamdır.