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Son dakika: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı sonrası Ergin Ataman'dan dikkat çeken hareket!

#Ergin Ataman#Anadolu Efes#Fenerbahçe Beko
Son dakika: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı sonrası Ergin Atamandan dikkat çeken hareket
Süleyman Arat

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko’yu 103-92 yenerek seride durumu 2-1'e getirirken karşılaşmanın ardından Başantrenör Ergin Ataman'ın yaptığı hareket dikkat çekti. 

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Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan ilk iki mücadeleyi kaybeden Anadolu Efes, serinin üçüncü maçında karşılaştığı Fenerbahçe Beko'yu 103-92 mağlup etmeyi başardı.

Sinan Erdem'de oynanan ve ev sahibi Anadolu Efes'in üstünlüğü ile sona eren maçın ardından Başantrenör Ergin Ataman'dan dikkat çeken bir hareket geldi. 

Galibiyet sonrası Anadolu Efes seyircisi "Kupa alsana, kupa alsana" diye tempo tutunca Ataman da taraftara dönerek coşkuyla karşılık verdi. 

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2-2 VE KUPA İŞARETİ YAPTI

Önce iki yumruğunu havaya kaldıran Ataman, daha sonra pazartesi günü oynanacak maçı kastederek 2-2 işareti yaptı. 

Ergin Ataman daha sonra taraftarına kupa hareketi yaparak Fenerbahçe Beko karşısında zafere ulaşacaklarını mesajını verdi. 

Son dakika: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı sonrası Ergin Atamandan dikkat çeken hareket

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"ÜLKER ARENA'YA KAZANMAYA GİDECEĞİZ"

Maçın ardından konuşan Ergin Ataman, "Şampiyon olacağız. Şimdi onlar düşünsünler. Pazartesi de kazanıp Ülker Arena'ya o kupayı bir kez daha kazanmaya gideceğiz." ifadelerini kullandı.

F.BAHÇE VE G.SARAYLI YÖNETİCİ ARASINDA GERGİNLİK

Sinan Erdem'de oynanan müsabakayı tribünden takip eden Fenerbahçe Yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, maçın son anlarında Galatasaray Eski Yöneticisi Cem Kınay ile bir gerginlik yaşadı.

Mücadelenin son dakikalarında ikili arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı ancak gerilim daha sonra tatlıya bağlandı.

Son dakika: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı sonrası Ergin Atamandan dikkat çeken hareket

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#Ergin Ataman#Anadolu Efes#Fenerbahçe Beko

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