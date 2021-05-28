MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriSon Dakika: Anadolu Efes, Euroleague'de finale yükseldi! CSKA Moskova karşısında kritik zafer, rakip Barcelona
GeriBasketbol Son Dakika: Anadolu Efes, Euroleague'de finale yükseldi! CSKA Moskova karşısında kritik zafer, rakip Barcelona
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Basketbol
Haber Giriş: 28.05.2021 - 18:21 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Anadolu Efes, Euroleague'de finale yükseldi! CSKA Moskova karşısında kritik zafer, rakip Barcelona

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Anadolu Efes, Euroleague'de finale yükseldi! CSKA Moskova karşısında kritik zafer, rakip Barcelona

Anadolu Efes, Euroleague'de Final Four ilk maçında CSKA Moskova'yı 89-86 mağlup etti ve finale yükseldi. Temsilcimizin rakibi Olimpia Milano'yu deviren Barcelona oldu.

11
  • CSKA Moskova-Anadolu Efes maçından en özel fotoğraflar
  • CSKA Moskova-Anadolu Efes maçından en özel fotoğraflar
  • CSKA Moskova-Anadolu Efes maçından en özel fotoğraflar
  • CSKA Moskova-Anadolu Efes maçından en özel fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Rusya ekibi CSKA Moskova'yı 89-86 mağlup ederek finale yükseldi. Rakibi ise Olimpia Milano'yu deviren Barcelona oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan Anadolu Efes, ilk 3 dakikayı 8-2 önde geçti. Boyalı alandan skor üreten CSKA Moskova karşısında Simon ve Beaubois ile 3 sayı çizgisinin gerisinden basketler bulan Anadolu Efes, 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 13-23. Lacivert-beyazlı takım, CSKA Moskova'ya büyük üstünlük kurduğu ve dış atışlardan 5 isabet bulduğu ilk periyodu 25-15 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de iyi performansını sürdüren Anadolu Efes, Micic'in skorer oyunuyla 15. dakikada farkı 15 sayıya çıkardı: 24-39. Clyburn'ün devreye girmesiyle farkı azaltan CSKA Moskova'ya Larkin ve Sertaç Şanlı'nın kazandırdığı sayılarla cevap veren Anadolu Efes, soyunma odasına 49-37 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili başlayan Anadolu Efes, 11-2'lik seri yakalayarak 23. dakikada farkı 21 sayıya çıkardı: 39-60. Kalan bölümde Lundberg'in hücumda verdiği 10 sayılık katkıyla farkı azaltan CSKA Moskova karşısında pota altından etkili olan Anadolu Efes, son çeyreğe 71-55 önde girdi.

Dördüncü periyot büyük bir heyecana sahne oldu. İlk bölümünde dış atışlardan 3 isabet bulan CSKA Moskova, 34. dakikada farkı 9 sayıya indirdi: 66-75. Basit hatalar yapan Anadolu Efes karşısında Hackett ve Clyburn ile etkili olan CSKA Moskova, Kurbanov'un serbest atış çizgisinden kaydettiği sayılarıyla bitime 1 dakika 8 saniye kala farkı 1'e indirdi: 86-87. Kalan süreçte dış atış denemelerinden isabet sağlayamayan CSKA Moskova karşısında Larkin ile serbest atışlardan kritik sayılar bulan Anadolu Efes, karşılaşmadan 89-86 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Salon: Lanxess Arena

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Juan Carlos Garcia (İspanya), Gytis Vilius (Litvanya)

CSKA Moskova: Hilliard, Hackett 17, Shengelia 10, Kurbanov 2, Eric, Lundberg 15, Ukhov 8, Antonov, Strelnieks 2, Voigtmann 6, Clyburn 26

Anadolu Efes: Micic 25, Beaubois 15, Simon 10, Singleton 1, Sertaç Şanlı 19, Larkin 11, Moerman 6, Anderson 2, Doğuş Balbay, Dunston

1. Periyot: 15-25

Devre: 37-49

3. Periyot: 55-71

Beş faulle çıkanlar: 33.01 Lundberg (CSKA Moskova), 36.55 Micic (Anadolu Efes)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi