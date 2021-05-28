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GeriBasketbol Son Dakika: Anadolu Efes, Euroleague'de finale yükseldi! CSKA Moskova karşısında kritik zafer....
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Basketbol
Haber Giriş: 28.05.2021 - 18:21 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Anadolu Efes, Euroleague'de finale yükseldi! CSKA Moskova karşısında kritik zafer....

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Son Dakika: Anadolu Efes, Euroleague'de finale yükseldi! CSKA Moskova karşısında kritik zafer....

Anadolu Efes, Euroleague'de Final Four ilk maçında CSKA Moskova'yı 89-86 mağlup etti ve finale yükseldi. Temsilcimizin rakibi Olimpia Milano-Barcelona karşılaşmasıyla birlikte belli olacak.

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  • CSKA Moskova-Anadolu Efes maçından en özel fotoğraflar
  • CSKA Moskova-Anadolu Efes maçından en özel fotoğraflar
  • CSKA Moskova-Anadolu Efes maçından en özel fotoğraflar
  • CSKA Moskova-Anadolu Efes maçından en özel fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Anadolu Efes, Euroleague'de finalde! Temsilcimiz, Final Four ilk maçında CSKA Moskova'yı 89-86 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Anadolu Efes, finalde Olimpia Milano-Barcelona maçının galibiyle karşılaşacak.

Detaylar birazdan...

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