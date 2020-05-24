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Basketbol
Haber Giriş: 24.05.2020 - 18:42,Son Güncelleme:

Son Dakika | Anadolu Efes corona virüsü(koronavirüs) test sonuçlarını açıkladı!

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Son Dakika | Anadolu Efes corona virüsü(koronavirüs) test sonuçlarını açıkladı!
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Anadolu Efes, yapılan tüm koronavirüs testlerinin sonucunun negatif çıktığını açıkladı

THY Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonunun devam etme olasılığı düşünülerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulanan Anadolu Efes'te sonuçlar negatif çıktı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, A takım yöneticileri, antrenörler, oyuncular ve çalışanlara 2 gün önce uygulanan Kovid-19 testlerin negatif sonuçlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Kovid-19 testleri yapılan tüm oyuncularımız, 2019-2020 sezonunun devamına hazır durumdadır. Kamuoyunun bilgilerine sunar, Kovid-19 testleri pozitif çıkan tüm vatandaşlarımıza da bir kez daha acil şifalar dileriz." denildi.

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