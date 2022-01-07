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Son Dakika: Anadolu Efes, Bursaspor'dan Egemen Güven'i transfer etti

#Transfer#Basketbol#Anadolu Efes
Son Dakika: Anadolu Efes, Bursaspordan Egemen Güveni transfer etti

Basketbol Süper Lig takımlarından Anadolu Efes, Egemen Güven’i kadrosuna kattığını duyurdu.

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Basketbol Süper Lig takımlarından Anadolu Efes, Egemen Güven’i kadrosuna kattığını duyurdu.

Lacivert beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Türk pivot Egemen Güven ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık!" ifadeleri kullanıldı.

Frutti Extra Bursaspor 'dan transfer edilen Egemen Güven ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanırken bu transfer karşılığında Tolga Geçim ise Bursaspor'un yolunu tuttu.

Egemen Güven kimdir?

1996 doğumlu oyuncu 2.09 metre boyunda ve pivot pozisyonunda görev yapıyor. Pınar Karşıyaka altyapısından yetişen Egemen Güven, 2014-2019 yılları arasında İzmir ekibinin formasını giydi. Daha sonra birer sezon Türk Telekom ve HDI Sigorta Afyon Belediyespor takımlarında görev yapan Egemen, 2021-22 sezonu başında Frutti Extra Bursaspor’a transfer oldu. Egemen Güven, 2014-15 sezonunda Pınar Karşıyaka ile Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluk, 2014 yılında da Türkiye Kupası sevinci yaşadı. Altyapı milli takımlarında da forma giyen Egemen Güven, Litvanya’da düzenlenen 2016 Yıldızlar (U16) Avrupa Şampiyonası'nda, Letonya’da düzenlenen 2013 Gençler (U18) Avrupa Şampiyonası'nda ve ülkemizde düzenlenen 2014 Gençler (U18) Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya sevinci yaşadı. Egemen ayrıca 2015 yılında Yunanistan’da düzenlenen U19 Dünya Şampiyonası’nda ve 2016 yılında Finlandiya’da düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonası’nda milli forma ile üçüncülük kürsüsüne çıktı.

 

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#Transfer#Basketbol#Anadolu Efes

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