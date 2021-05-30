Son dakika: Anadolu Efes, Barcelona'yı 86-81 yenerek THY Euroleague'de şampiyon oldu!

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THY Euroleague finalinde Anadolu Efes, Barcelona ile karşı karşıya geldi.

Yarı finalde Rus ekibi CSKA'yı saf dışı bırakarak adını finale yazdıran Anadolu Efes, İspanyol temsilcisi Barcelona karşısında büyük bir zafer kazandı ve sahadan 86-81 galip ayrılarak Avrupa'nın en büyüğü oldu.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 22-15 yenik tamamlayan Anadolu Efes, ikinci periyotta büyük bir üstünlük kurdu ve ilk yarı 39-36 temsilcimizin üstünlüğüyle sona erdi.

Üçüncü çeyrekte oyuna ağırlığını koymaya devam eden Anadolu Efes, final periyoduna 65-58 üstün girdi. Büyük bir çekişmeye sahne olan son periyotta hata yapmayan Anadolu Efes, Barcelona'yı 86-81 yenerek THY Euroleague'de şampiyon oldu.

Tarihinde ikinci kez final oynayan temsilcimiz, ilk şampiyonluğunu Barcelona'ya karşı kazanmış oldu.

ATAMAN TARİH YAZDI

1996 yılında Koraç Kupası'nı kazanarak tarihi bir zafer kazanan Anadolu Efes, 25 yıl sonra bu kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.

Kariyerinde daha önce Saporta Kupası, EuroChallenge ve EuroCup şampiyonluğu yaşayan Anadolu Efes koçu Ergin Ataman, Avrupa'nın en büyük kupasını kazanarak basketbolda Avrupa'daki tüm kupaları kazanmış oldu.

Salon: Lanxess Arena

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Olegs Latisevs (Letonya), Gytis Vilius (Litvanya)

Barcelona: Calathes, Higgins 23, Claver 2, Mirotic 11, Davies 17, Hanga, Bolmaro 7, Smits, Gasol 1, Abrines 2, Kuric 18

Anadolu Efes: Larkin 21, Micic 25, Simon 4, Singleton 4, Sertaç Şanlı 12, Beaubois 3, Doğuş Balbay, Moerman 6, Pleiss 5, Anderson, Dunston 6

1. Periyot: 22-15

Devre: 36-39

3. Periyot: 58-65

Beş faulle çıkan: 39.47 Davies (Barcelona)