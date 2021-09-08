Son Dakika: Amsterdam'da şaka gibi detay! Meğer Hollanda maçında...

Spor Arena Detay - A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 mağlup oldu ve grubunda üçüncü sıraya geriledi.

Lider gittiği Hollanda'da 6-1 gibi farklı bir yenilgiyle sahadan ayrılan Milliler, 1987 yılından bu yana ilk kez bir maçta 6 gol birden yemiş oldu. OPTA verilerine göre; Milli Takım, Ekim 1987'deki İngiltere maçından (0-8) bu yana ilk kez kalesinde 6 gol görmüştü.

Milli takımımız ayrıca, Ekim 1990'daki İrlanda Cumhuriyeti maçından (0-5) bu yana ilk kez 5 farklı mağlubiyet alırken Şenol Güneş yönetiminde Türkiye Milli Takımı'na bir maçta beş gol atan ilk takım da Hollanda olarak tarihe geçti.

HOLLANDA'YA KARŞI EN FARKLI YENİLGİ

Ay-yıldızlı ekip, Hollanda'ya iki maç sonra mağlup oldu. Milli takım, rakibiyle Türkiye'de oynadığı son iki maçı kazanmıştı. 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçı ay-yıldızlı ekip, 3-0 galip tamamladı. Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk karşılaşmasında da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hollanda'yı 4-2 yendi.

Milli takım ayrıca, Hollanda karşısında tarihindeki en farklı yenilgisini 6-1'lik sonuçla aldı. Ay-yıldızı ekip, rakibiyle daha önce oynadığı maçlarda en fazla iki farklı yenilgilerle sahadan ayrılmıştı.

MAÇ BOYUNCA KORNERİMİZ YOK

Johan Cruijff Arena'da oynanan maçın 1. dakikasından itibaren skor olarak geriye düşen Milli Takımımız, ilk 38 dakikada kalesinde 3 gol birden gördü ancak bir türlü oyunun temposunu istediği şekilde belirleyemedi.

Mücadelenin neredeyse tamamını geride geçiren Şenol Güneş'in öğrencilerinin, Hollanda karşısında mutlak gole ihtiyacı olduğu müsabakada korner kazanamaması dikkatlerden kaçmadı.

6 AYDA NELER DEĞİŞTİ?

Mart ayında başlayan 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne fırtına gibi bir giriş yapan Milli Takımımız, G Grubu ilk maçında Hollanda'yı dominant bir oyunla 4-2 mağlup etmeyi başarmıştı.

24 Mart tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda henüz 46. dakikada Hollanda karşısında 3-0 öne geçen ay yıldız ekibimiz, aradan geçen 6 ayda ivme kaybetti ve 7 Eylül'de aynı Hollanda karşısında 38. dakikada 3-0 geriye düştü.

DEPAY HAT-TRICK YAPTI

Hollanda Milli Takımı forması giyen Memphis Depay, Luis Oliveira'dan (Nisan 1997) bu yana Türkiye'ye karşı bir resmi maçta hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

FARKLI KAYBETTİĞİMİZ SON MAÇLAR

Türkiye, 17 Ekim 1990'da İrlanda Cumhuriyeti ile deplasmanda oynadığı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu mücadelesini 5-0 kaybetmişti.

1991 - İzlanda (1-5) Hazırlık

1990 - İrlanda (0-5) Avrupa Şampiyonası Elemeleri