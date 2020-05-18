Son Dakika | Ameliyat edilen Mustafa Cengiz için Abdurrahim Albayrak'tan açıklama

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz mide kanaması sebebiyle bu sabah ameliyata alınmıştı. Galatasaray da konuyla ilgili "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz bu sabah ameliyata alınmış olup operasyon halen devam etmektedir. Başkanımızın genel sağlık durumu hakkında gerektiği takdirde bilgilendirme yapılacaktır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." açıklamasını yapmıştı

İkinci Başlkan Abdurrahim Abayrak, Mustafa Cengiz'in ameliyattan çıktığını açıkladı. Albayrak, "Sevgili abicim Dursun Buğraya çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın hocam Yüce Allahım senden razı olsun." şeklinde paylaştım yaptı.

KULÜPTEN DE DUYURU GELDİ

Sarı kırmızılı kulüp Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili, Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’in, daha önce planlanan ve tedavi sürecinin bir parçası olan mide ameliyatı Prof. Dr. Sayın Dursun Buğra tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, takip ve tedavisi devam etmektedir. Kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklamasını yaptı.

İLK ZİYARET ALİ KOÇ'TAN

Cengiz'in hastaneye kaldırıldığını öğrenen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un olayı duyunca kendisini ilk ziyaret edenler arasında olduğu belirtildi.

MUSTAFA CENGİZ İÇİN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI



Kulüpler Birliği Vakfı ile Beşiktaş ve Başakşehir kulüpleri, acil ameliyata alınan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı

Beşiktaş Kulübü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in ameliyata alındığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mustafa Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi.

Başakşehir Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

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