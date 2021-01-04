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GeriFutbol Son dakika | Altınordu’nun en yaşlı efsane oyuncusu Matteo Vitali vefat etti!
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İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 04.01.2021 - 13:54 | Son Güncelleme:

Son dakika | Altınordu’nun en yaşlı efsane oyuncusu Matteo Vitali vefat etti!

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Son dakika | Altınordu’nun en yaşlı efsane oyuncusu Matteo Vitali vefat etti!
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İzmir’in 1923’te kurulan Cumhuriyet’le yaşıt kulübü Altınordu’nun efsane futbolcularından Matteo Vitali, 98 yaşında yaşlılık nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

İtalyan bir ailenin çocuğu olan 19 Kasım 1922 İzmir doğumlu Vitali, 1942-58 yılları arasında 16 yıl Altınordu formasını terletti.

Kırmızı-lacivertliler, Vitali’nin vefatıyla Sait Altınordu’nun takım arkadaşı da olan en yaşlı Altınordulu futbolcusunu kaybetmiş oldu.

Attığı goller nedeniyle, "Endaksi (Tamam) Vitali" lakabıyla anılan Matteo Vitali’nin cenazesi cuma günü saat 11.00’de Karşıyaka Soğukkuyu Hristiyan Mezarlığı’nda yapılacak törenle toprağa verilecek.

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