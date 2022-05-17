Son dakika: Altınordu'da Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı

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Altınordu'da 2012'den itibaren görev yapan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile yolların ayrıldığı resmi olarak açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "TFF 3.ve 2. Lig şampiyonlukları ve Süper Lig yolunda play-off finali oynatma gururunu bizlere yaşatan Hüseyin Eroğlu’na bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

YERİNE GELEN İSİM AÇIKLANDI

Ege temsilcisi Altınordu, Hüseyin Eroğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ufuk Kahraman'ı getirdi.

Yapılan açıklamada, "A Takımımızda Hüseyin Eroğlu’ndan boşalan Teknik Direktörlük koltuğuna Ufuk Kahraman getirildi. Ufuk Kahraman'a yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

HÜSEYİN EROĞLU'NUN KARİYERİ

Hüseyin Eroğlu, 2 Kasım 1972 tarihinde Almanya'nın Delmenhorst kentinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine 1994 yılında Soma Sotesspor'da başladı. Sırasıyla TKİ Soma Linyitspor, Marmaris Belediyespor, Akhisar Belediyespor, Eskişehirspor, ve Kemalpaşaspor takımlarında forma giyip aktif futbolculuk yaşamını 2005 yılında tamamladı. Bu süreç boyunca 308 maça çıkıp 34 gol kaydetti.

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Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Antrenörlük kariyerine Bucaspor Futbol Akademi’de başladı. 2007’de Türkiye ikincisi, 2010’da Nike Premier Cup Türkiye Şampiyonu ve Avrupa Grup 1’incisi olan Bucaspor Futbol Akademi U-15 takımının teknik direktörlüğünü yaptı. 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında Bucaspor’da yardımcı antrenörlük görevinde bulundu. 2012-13 sezonunda Altınordu FK'nun başına getirildi. Altınordu ile 2012-2013 sezonunda 3. Lig, 2013-2014 sezonunda ise 2. Lig şampiyonlukları yaşadı.