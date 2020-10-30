DHA
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Son dakika | Altınordu'da 2 pozitif Covid-19 vakası!
TFF 1'inci Lig'de yarın evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'la karşılaşacak Altınordu'da iki kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.
İzmir temsilcisine yapılan testler sonucu bir futbolcu ve bir destek personelinde koronavirüs tespit edildi.
İzolayasyona alınan iki kişinin durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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