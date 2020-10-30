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GeriFutbol Son dakika | Altınordu'da 2 pozitif Covid-19 vakası!
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 30.10.2020 - 14:00 | Son Güncelleme:

Son dakika | Altınordu'da 2 pozitif Covid-19 vakası!

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Son dakika | Altınordu'da 2 pozitif Covid-19 vakası!
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TFF 1'inci Lig'de yarın evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'la karşılaşacak Altınordu'da iki kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

İzmir temsilcisine yapılan testler sonucu bir futbolcu ve bir destek personelinde koronavirüs tespit edildi.

Altınordu evinde Bandırmaspora karşı Muhtemel 11...
Altınordu evinde Bandırmaspor'a karşı! Muhtemel 11...

İzolayasyona alınan iki kişinin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

 

Son dakika | Altınorduda 2 pozitif Covid-19 vakası

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