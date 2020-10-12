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DHA
Haber Giriş: 12.10.2020 - 14:19 | Son Güncelleme:

Son dakika | Altınordu Başkanı Özkan’dan emeklilik sinyali! "Yaşım 65..."

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Son dakika | Altınordu Başkanı Özkan’dan emeklilik sinyali! "Yaşım 65..."
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Türk futbolunun yetiştirici kulübü Altınordu’da Başkan Seyit Mehmet Özkan, kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan yazısında emeklilik yaşının geldiğini dile getirdi.

Hayatını çocukları mutlu etmeye adadığını belirten Başkan Özkan, "Futbolcu yetiştirmek hobi falan değil. Felsefesi olan, sistemli, planlı, programlı, hedefli, uzun soluklu, süreç odaklı başlı başına ciddi bir üretim işi. ’İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu’ sloganını felsefemiz olarak belirledik" diye konuştu. 



Yazısında, "Evet yaşım 65. Emekliliğe başlama yaşı" ifadelerine yer veren Başkan Özkan, "Herkes bizi pohpohluyor ama, kapalı kapılar ardında, ’Yapılacak iş değil. Ben o parayla 3 defa Süper Lig’e çıkardım’ diyorlar. Haklılar da. Bakın Süleyman Hurma arkadaşımız Karagümrük’ü Süper Lig’e çıkardı, paraya kavuştu işte. Ben tutturmuşum, ’İyi birey, iyi vatandaş’. Diğerleri kötü mü kardeşim. Yoruldum be, gerçekten yoruldum. Dönüşüm tabii ki zordur ama direnç çok katmanlı olursa zordan öte, kırıcı, dökücü, çöktürücü oluyor. Artık kabullendim. Dönüştürmek öyle 25-30 yılda yapılacak, 1 jenerasyonluk bir iş değilmiş. En az 100 senelik, 3 jenerasyonluk bir işmiş. Ben ne yaptım, tohum attım, filiz çıkardım. Bundan sonrasına toplum karar verecek. Biraz dinleneyim. Biraz nadasa yatayım. Biraz dışarıdan bakayım. Biraz da kendime çeki düzen vereyim. Evet gençler, bir şeyleri değiştireceksek, birlikte değiştireceğiz. Artık anladım. Selam ve sevgilerimle, Seyit Mehmet Özkan. Altınordu Arması Yediemini" ifadelerine yer verdi.

 

Son dakika | Altınordu Başkanı Özkan’dan emeklilik sinyali Yaşım 65...

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