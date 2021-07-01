Son dakika: Altay'ın ilk transferi Ceyhun Gülselam!

Süper Lig’e 18 yıl sonra yükselen Altay, dış transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi. Daha önce Bodrumspor’dan golcü Ozan Sol’la prensipte anlaşmasına rağmen henüz resmi açıklamayı yapmayan siyah-beyazlı ekip, Alanyaspor’dan ayrılan gurbetçi ön libero Ceyhun Gülselam’ı 1 yılı opsiyonlu 2 yıllığına kadrosuna kattı. Daha önce A Milli Takım’da da görev yapan 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor, Hannover 96, Karabükspor ve Alanyaspor’da görev yaptı. Sağlık kontrülünden geçirilen futbolcuyla ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.