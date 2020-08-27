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Haber Giriş: 27.08.2020 - 17:42 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Altay'dan Ricardo Quaresma için transfer açıklaması!

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Son Dakika | Altay'dan Ricardo Quaresma için transfer açıklaması!
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TFF 1. Lig takımlarından Altay, Ricardo Quaresma transferinde mutlu sona yaklaştı...

Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, Ricardo Quaresma transferi hakkında konuştu.

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Bozok, "Ricardo Quaresma transferinin 1-2 gün içinde netlik kazanacağını düşünüyorum. Oyuncu İzmir'i sevdi, görüşmeler de olumlu geçti. Ben bu transferin yüzde 85 olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum." sözlerini kullandı.

Quaresma, geçtiğimiz günlerde Altay ile transfer görüşmeleri yapmak üzere İzmir'e gitmişti.

Son Dakika | Altaydan Ricardo Quaresma için transfer açıklaması

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