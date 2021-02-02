MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika: Altay’da Yücel İldiz dönemi sona erdi! Hikmet Karaman sesleri...
GeriFutbol Son dakika: Altay’da Yücel İldiz dönemi sona erdi! Hikmet Karaman sesleri...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 02.02.2021 - 14:05 | Son Güncelleme:

Son dakika: Altay’da Yücel İldiz dönemi sona erdi! Hikmet Karaman sesleri...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Altay’da Yücel İldiz dönemi sona erdi! Hikmet Karaman sesleri...
Abone Olgoogle-news

TFF 1’inci Lig’de dün evinde İstanbulspor’a 3-1 yenilerek art arta 3’üncü mağlubiyetini alan Altay, Teknik Direktör Yücel İldiz’le yollar ayırma kararı aldı.

İstanbulspor mağlubiyetinin ardından toplanan yönetimin deneyimli teknik adamla vedalaşma kararı aldığı öğrenildi.

İzmir temsilcisinin bugün Yücel İldiz’le ilgili bir açıklama yapıp, tecrübeli teknik patrona emekleri için teşekkür edeceği bildirildi.

Sezon başından bu yana görevde olan Teknik Direktör Yücel İldiz, siyah-beyazlı ekiple çıktığı 19 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet alarak 32 puan topladı.

Son dakika: Altay’da Yücel İldiz dönemi sona erdi Hikmet Karaman sesleri...

Teknik direktör arayışlarına başlayan İzmir temsilcisinin Bayram Bektaş, Sait Karafırtınalar ve Hikmet Karaman gibi isimlerle görüşmeyi planladığı iddia edildi.

 

Son dakika: Altay’da Yücel İldiz dönemi sona erdi Hikmet Karaman sesleri...

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle