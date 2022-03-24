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Son Dakika: Altay'da yeni teknik direktör Sinan Kaloğlu oldu

#Altay#Sinan Kaloğlu#Teknik Direktör
Son Dakika: Altayda yeni teknik direktör Sinan Kaloğlu oldu

Altay’da teknik direktörlük görevine Sinan Kaloğlu getirildi

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Süper Lig ekiplerinden Altay’da teknik direktörlük görevine Sinan Kaloğlu getirildi

"Altay Altaylılarındır" projesiyle önce Tuna Üzümcü'yü sportif menajerliğe getiren, ardından emektar masör Mahmut Çalış'ı kulübe döndüren yönetim, Sinan Kaloğlu ile de ön görüşme yaptı.

2000-2003 yılları arasında siyah-beyazlı formayı giyen, o dönemde Süper Lig'e çıkan kadronun yıldızı olarak parlayan Kaloğlu, ardından Beşiktaş'a transfer olmuştu. Vitesse ve Bochum gibi üst düzey Avrupa ekiplerinde görev yapıp futbol yaşamını 2017'de noktalayan Kaloğlu, ardından antrenörlüğe geçiş yaptı.

Şu anda Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü'nde eğitmenlik yapan, Pro Lisans dahil bir çok kursta antrenör eğitmenliği yapan 41 yaşındaki teknik adamın Altay yönetimi ile yaptığı görüşmede, "Altay, evladını çağırıyorsa gelmek görevdir. Her Altaylının armasına borcumu ödemesi gerekir" dediği öğrenildi

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#Altay#Sinan Kaloğlu#Teknik Direktör

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