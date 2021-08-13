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GeriFutbol Son dakika: Altay, Mustafa Denizli'yi resmen açıkladı
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Futbol
Haber Giriş: 13.08.2021 - 17:10 | Son Güncelleme:

Son dakika: Altay, Mustafa Denizli'yi resmen açıkladı

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Son dakika: Altay, Mustafa Denizli'yi resmen açıkladı

Süper Lig'in yeni ekibi Altay, teknik direktör Mustafa Denizli ile sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. Geçen sezonun sonlarında Mustafa Denizli'yi göreve getiren Altay, TFF 1. Lig play-off sonucunda Süper Lig bileti almıştı. Sezon öncesi kampta takımın başında olan deneyimli teknik adamla resmi sözleşme imzalandığı bugün açıklandı.

Altay'dan Mustafa Denizli için yapılan açıklama şu şekilde:

Büyük Mustafa ile Büyük Hedeflere

Teknik direktörümüz Mustafa Denizli resmi sözleşmesini imzaladı. Camiamıza hayırlı olsun.

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