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GeriFutbol Son dakika: Altay, Mustafa Denizli ile bugün sözleşme imzalıyor
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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.04.2021 - 11:40 | Son Güncelleme:

Son dakika: Altay, Mustafa Denizli ile bugün sözleşme imzalıyor

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Son dakika: Altay, Mustafa Denizli ile bugün sözleşme imzalıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Mustafa Denizli ile bugün sözleşme imzalayacağını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörlük için anlaşılan Mustafa Denizli ile bugün saat 15.00'de Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde imza töreni gerçekleştirilecek.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Mustafa Denizli'ye takımın teknik direktörü olması için çağrıda bulunmuştu. Mustafa Denizli de Altay'dan kendisine yapılan teklifi geri çevirmenin zor olduğunu açıklamıştı.

 

Son dakika: Altay, Mustafa Denizli ile bugün sözleşme imzalıyor

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