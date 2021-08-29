Son Dakika: Altay - Fenerbahçe maçında Ferdi Kadıoğlu patlama yaşadı! Valencia ile birlikte...

Spor Arena Detay - Süper Lig'in 3. haftasında Altay ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de son haftaların formda ismi Enner Valencia yine sahneye çıkarken, Ekvadorlu golcüye bu kez de Ferdi Kadıoğlu eşlik etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, ligde geçen hafta 2-0 kazandıkları Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk 11'inden farklı olarak Mbwana Samatta'nın yerine Enner Valencia'ya şans verdi.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'ye 3 gol atan Valencia, ligde bu sezon ilk kez sahaya 11'de çıktı.

Sarı-lacivertli ekipte HJK Helsinki maçına ilk 11'de başlayan Miha Zajc ile Mesut Özil, Altay karşısında forma giymedi. Zajc'ın yedek kulübesinde yer aldığı müsabakada Mesut Özil, İzmir'e getirilmesine rağmen kasığında ağrı hissettiği için kadroya alınmadı.

FERDİ YOKTAN VAR ETTİ

Sezon başından bu yana Vitor Pereira'nın vazgeçilmezlerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu, Altay karşısında adeta patlama yaptı ve Fenerbahçe'nin skor üstünlüğünü ele almasını sağladı.

Karşılaşmanın 51. dakikasında kaptırdığı topu geri kazanıp rakip ceza sahasına doğru yönelen başarılı futbolcu, ceza sahasının dışından harika bir vuruş yaptı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu golden 4 dakika sonra yeniden sahneye çıkan Ferdi, bu kez Valencia'ya asist yaptı ve Fenerbahçe'nin skoru 2-0'a getirmesini sağladı.

KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞADI

2019 yılından bu yana Fenerbahçe formasını Süper Lig'de giyen Ferdi Kadıoğlu, kaydettiği 4 golle sarı-lacivertlilerin ceza sahası dışından en çok gol atan futbolcusu oldu.

Ferdi Kadıoğlu ayrıca, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta hem gol atıp hem de asist yapma başarısı gösterdi.

VALENCIA DURDURULAMIYOR!

Fenerbahçe'nin bu sezon hücum bölgesindeki en etkili ismi olan Enner Valencia, Altay karşısında kaydettiği golle serisini devam ettirdi.

Oynadığı son 3 maçta da gol atan ve bu sezonki gol sayısını 5'e yükselten Valencia, sarı-lacivertli formayla santrfor pozisyonunda forma giydiği 17 maçta 17 gole direkt etki etti.

Hemen Misli.com'a üye ol, ilk 100 TL'lik kuponuna 100 TL hediye! Yeni üyelere özel...