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Futbol
Haber Giriş: 28.04.2021 - 13:22 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Altay, Denizli'yi böyle açıkladı: Evine hoş geldin Büyük Mustafa

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Son Dakika: Altay, Denizli'yi böyle açıkladı: Evine hoş geldin Büyük Mustafa

Altay, teknik direktörlük görevine Mustafa Denizli'nin getirildiğini resmen duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktörlük görevine Mustafa Denizli'nin getirildiğini resmen duyurdu.

Resmi duyuruda 'Evine hoş geldin Büyük Mustafa' ifadeleri kullanıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörlük için anlaşılan Mustafa Denizli ile bugün saat 15.00'de Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde imza töreni gerçekleştirilecek. TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Mustafa Denizli'ye takımın teknik direktörü olması için çağrıda bulunmuştu. Mustafa Denizli de Altay'dan kendisine yapılan teklifi geri çevirmenin zor olduğunu açıklamıştı.

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Son Dakika: Altay, Denizliyi böyle açıkladı: Evine hoş geldin Büyük Mustafa

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