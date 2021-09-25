Son Dakika: Altay - Beşiktaş maçından sonra sınıfta kaldı! "Oyun zekası yetersiz, ızdırap, felaket..."

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Spor Arena - Süper Lig'de 7. hafta maçında Altay'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş, bu sezon ilk yenilgisini aldı

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakada 47. dakikada Güven Yalçın'la 1-0 öne geçen Beşiktaş karşısında Altay 57. dakikada Leandro Kappel'le 1-1 beraberliği yakaladı. 88. dakikada Karamoko Bamba ile bir gol daha bulan Altay, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Daha önce ligin 2. haftasında Gaziantep'le 0-0, 6. haftada da Adana Demirspor'la 3-3 berabere kalarak puan kaybı yaşayan Beşiktaş, Altay karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve bu sezon ilk yenilgisini aldı. Siyah-beyazlı ekip 14 puanda kaldı.

Beşiktaş maçına kadar 6 maçta 4 galibiyet ve 2 yenilgisi bulunan Altay, renktaşını 2-1 yenerek 5. galibiyetine ulaştı. Süper Lig'e 18 yıl sonra dönen İzmir temsilcisi puanını 15'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

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SPOR YAZARLARI NE DEDİ?

UĞUR MELEKE: DENİZLİ BU MAÇI KAFASINDA OYNAMIŞ

Altay teknik direktörü, Beşiktaş yorulduğunda fişi çekmeyi planlamıştı.

Hep söylüyorum, kalitesi belki tartışılır ama bu lig çok rekabetçi bir lig. Üç sezondur hiçbir takım maç başına 2,05 puan ortalamanın üstüne çıkamıyor. Bu sezon da durumun farklı olacağını zannetmiyorum. Muhtemelen bu sezon da şampiyonluk için 80 puan yetecek.

TÜM TAKIMLAR YIPRANDI

Ligin dört konvansiyonel büyüğü sezonu çok iyi açmışlardı, ilk 4 hafta sonunda hepsi namağluptu. Ancak ne zaman fikstür yoğunlaştı, Avrupa kupaları start aldı, ligin sertliği de hissedilmeye başlandı. 11 Eylül’den bugüne 14 günde 4 büyükler 16 maç oynadılar, bunların yalnızca 5’ini kazanabildiler. 23 gol attılar, 23 de yediler. Herkesin çok yıprandığı, belli ki milli maç arasına kadar daha da çok yıpranacağı bir süreç bu.

PROBLEMLER ÇOK FAZLAYDI

Ancak dünkü Beşiktaş’ın problemleri, ligin genel rekabetçiliğiyle, yoğun fikstürle açıklanamayacak kadar çoktu elbette. Beşiktaş’ın sakatlarından bir 11 yapabiliyorsunuz ve o 11, muhtemelen dün sahaya çıkan 11’i yenebilecek seviyede.

Süper Lig’in en iyi futbol oynayan takımlarından biri olan Altay da maçın önemli bölümünde Beşiktaş’ın bu eksikliklerini doğru değerlendirdi.

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Özellikle Mustafa Denizli’nin Aka-Zeki-ceyhun’lu sert orta sahası Beşiktaş’ı olağanüstü yordu ve sadece ilk 45 dakikada 54 pas hatasına zorladı misafir ekibi.

GENÇLER FENA OYNAMADI

Mustafa Hoca, 70’ten sonra orta sahayı ikiye düşürüp, Pinares ve Paixao’yu sokarak öldürücü darbeyi vurdu maça. Muhtemelen maç öncesi tüm bu değişiklikleri kafasında kurgulamıştı, müsabakayı kafasında oynamıştı. Kulübesinde neredeyse hiçbir hamle oyuncusu olmayan Beşiktaş yorulduğunda oyuncu değişiklikleriyle maçın fişini çekeceğini planlamıştı Mustafa Hoca... Beşiktaş’ta serdar, Rıdvan, can gibi birkaç genç fena oynamadılar ama İzmir’den puan almalarına yetmedi bu performanslar.

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GÜNTEKİN ONAY: YOKLUKLAR İÇİNDE HİÇLİK

Altay maçındaki yetersizliği gördükten sonra Ajax’ı düşünmek dahi istemiyorum. Maça 11 eksik ile çıkan Beşiktaş, Pjanic de sakatlanınca iyice zor durumda kaldı. Karşılaşmayı izleyen Beşiktaşlılar için dünkü Altay maçı resmen bir ızdıraba dönüştü. Sahaya çıkan 11’de forma şansı bulan Gökhan Töre ve Kenan Karaman felaket bir görüntü ortaya koydular. Gökhan Töre hemen hemen buluştuğu tüm topları kaybederken, santrfor oynayan Kenan ne top alabildi ne de aldığı topların tek bir tanesini olumlu kullanabildi.

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KENAN ÇOK YETERSiZ

Kenan’da, sürat, teknik kalite, hava hakimiyeti, güç, şut özelliği ve dribbling gibi bir forvette olması gereken temel özelliklerin hiçbiri yok. Oyun zekası da çok yetersiz.

Salih Uçan ve Oğuzhan Özyakup da beklentilerin altında kalınca futbola uzak bir Beşiktaş izledik. Dün Rıdvan Yılmaz’ın gayreti ve ne yaptığını bilen bir Atiba Hutchinson ile Josef de Souza dışında siyah beyazlılarda performansı yeterli sayılabilecek oyuncu yoktu.

Yine de Kenan Karaman girdiği pozisyonları değerlendirebilse İzmir’den 3 puan ile dönülebilirdi.

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BU SAKATLIKLAR NORMAL DEĞİL, MUTLAKA İRDELENMELİ

Beşiktaş, üst üste gelen sakatlıkların nedenini mutlaka irdelemeli. Bu kesinlikle normal bir durum değil.

Beşiktaş, 3 puan kaybetti ve 3-0’dan 3-3’e yakalandığı Adana Demirspor maçının ardından psikolojik bir travma daha yaşadı. Belki uzun lig maratonunda tam kadroyu yakalayınca bu maçların telafisi var ancak sahaya çıkan bu kadronun dün İzmir’de oynanan Altay maçındaki yetersizliğini gördükten sonra Ajax maçını düşünmek dahi istemiyorum.