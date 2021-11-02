Son Dakika: Altay Bayındır'dan ameliyat sonrası ilk açıklama!

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynadığı mücadelede omzundan yaşadığı sakatlık sebebiyle bıçak altına yatan Altay Bayındır, başarılı bir ameliyat geçirdiğini duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

Cuma günü Konya maçı için yola çıkarken, en büyük motivasyonum, takımıma, arkadaşlarıma daha fazla katkı vermek; daima arkamda dimdik duran camiamı mutlu etmekti. Maalesef olmadı. Cumartesi günü Konya’da saha içinde sakatlıktan bağımsız olarak hissettiklerim, bugün hala canımı acıtıyor. Üzgünüm, gerçekten kalbimin en derininden üzgünüm. Takımımdan böylesi önemli bir dönemde ayrı kalmak, mutluluğu da mutsuzluğu da paylaşamamak çok büyük bir yalnızlık. Ameliyatı yapan doktorumuz, başarılı bir ameliyat geçirdiğimi söyledi. İnanıyorum, öngörülenlerden daha hızlı ve çok daha güçlü döneceğim takımıma. Bu süreçte, güzel dileklerini, dualarını esirgemeyen ve beni bir saniye olsun yalnız bırakmayan Büyük Fenerbahçe Ailem başta olmak üzere, tüm sporseverlere içten ilgi ve destekleri için teşekkür ederim. Yakında yeniden görüşmek üzere…

NE OLMUŞTU?

Haberin Devamı

Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda Konyaspor’a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe’de kaleci Altay Bayındır, 70. dakikada Serdar Gürler ile sert şekilde çarpışarak omzundan yaşadığı sakatlık sebebiyle mücadeleye devam edememişti.

İkinci yarıda omuzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle sahayı gözyaşları içinde terk eden milli kalecide herhangi bir kırık tespit edilmemiş ancak omuzundaki bağlarda ciddi gerilme olduğu belirtilmişti.

Fenerbahçe Kulübü sakat oyuncuların durumu ile ilgili resmi siteden bir açıklama yayınladı. Sarı lacivertliler MR’ı çekilen Altay Bayındır’ın operasyon geçireceğini belirtmişti. Yapılan açıklamada, ”Altay Bayındır'ın omzunda kırık tespit edilmemiş olmasına rağmen Acromioclavikuler seperasyon gözlemlenmiştir. Oyuncumuzun operasyon geçirmesine karar verilmiştir." denilmişti.

2-3 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Daha önce Dimitris Pelkas’ın yaşadığı omuz problemine benzer bir durumla karşı karşıya kalan Altay Bayındır’ın sahalardan en az 3 ay uzak kalması bekleniyor.