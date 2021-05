Son Dakika: Altay Bayındır ve Halil Dervişoğlu hedeflerini açıkladı! EURO 2020 öncesi...

Milli futbolcularımız Altay Bayındır ve Halil Dervişoğlu, A Milli Takım kampında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Altay Bayındır ve Halil Dervişoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Halil Dervişoğlu: Şenol Hocama teşekkür ediyorum bana güvenip inandığı için. Dün de ilk golümü attım. İnşallah daha fazlası nasip olur. Daha iyi performans gösterip daha çok goller atmak istiyorum. İnşallah bunlar bana turnuvada nasip olur.

Altay Bayındır: Burada olduğum için çok büyük onur ve gurur yaşadım. Dün ilk maçıma çıktım. Şenol Hocama da teşekkür ediyorum güvenip çağırdığı için. Fiziksel olarak hazır olmaya çalışacağız. Fiziğimin yetmediği anlarda da beyin ve kalp olarak takımımızı destekleyeceğiz. Önümüzde Gine maçı var. Turnuva boyunca maç maç, an an gidip ülkemizi gururlandırmak istiyoruz. Dünkü maçta talihsiz bir sorun yaşadım. Çok şükür ciddi bir problemim yok. En kısa sürede sağlıklı bir şekilde devam edeceğiz.

Kolunda ciddi bir bandaj var. Bu senin için sorun oluyor mu?

Altay Bayındır: Sakatlığımdaki en önemli detay erken teşhis ve ameliyattı. Doktorum çok güzel bir plan ve operasyon yaptı. En sağlıklı tedavi sürecini yönettik. Dikkat edince kısa sürede döndük çok şükür. Ufak ağrılarım oluyordu ama son zamanda onlar da azaldı. Kulübümde de kısa sürede dönüp forma giymiştim. Dikkat edip tedavi sürecini, iyi geçirdiğiniz zaman kısa sürede dönebiliyorsunuz. Çok şükür buradayım.

Türkiye'deki kaleci potansiyelini nasıl görüyorsun?

Altay Bayındır: Bizler iyi kalecileriz. Türkiye'deki en iyi takımlardan geliyoruz. Rekabet futbolun olmazsa olmazı. Sahada rekabetimizin var ama aynı zamanda dostluğumuz da var. Biz 4 kaleciyiz burada. Kim oynarsa oynasın havlusunu tutup terini sileriz. Biz oynadığımızda da bunun yapılmasını isteriz.

Kendini hangi mevkide daha rahat hissediyorsun?

Halil Dervişoğlu: Benim mevkim santrfor. En rahat orada oynuyorum. Solda veya sağda da oynamışlığım var. Benim için fark etmez. Hocam sağda, solda veya santrfor arkasında oyna derse oynarım.

Forvet mevkiisinde biraz sınırlıyız. Sen son zamandaki performansınla beklentiyi yükselttin. Bu sende nasıl bir etki yarattı?

Halil Dervişoğlu: Santrforda da çok iyi oyuncularımız var. Burak Yılmaz, Enes Ünal.. İnşallah ben de katkılar yapıp o seviyeye gelirim.

Senin gibi Kerem de Milli Takım'da. İkinizi ve kendi performansını nasıl yorumlarsın?

Halil Dervişoğlu: Kerem'le ikimiz de yedek olarak başladık Galatasaray'da. Sonra şans bulduk ve değerlendirdik. Milli Takım nasip oldu ikimize de. İnşallah devamı da gelir. Galatasaray'a ilk geldiğimde çok dakika bulamadım. Daha sonra Fatih Hocam şans verdi ben de iyi değerlendirdim. Şampiyon olsaydık daha iyi olurdu ama takıma faydalı olduğumu düşünüyorum.

Şenol Hoca 'En iyi kaleci Rüştü' demişti. Sen de genç yaşta kadrodasın. Şenol Hocanın bu fikrini değiştirebilir misin?

Altay Bayındır: Rüştü Hocamız bizim efsanemiz. Uzun yıllar Milli formayı terleten birisi. Biz de kendi hikayemizi yazıyoruz. Çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Yapmamız gereken saha içine ve o ana odaklanmak. Geçmişte veya gelecekteki şeyler önemli değil. İnşallah biz de iyi işler yapıp ismimizi güzel yerlere yazarız.



EURO 2020'de hedefi nereye koyuyorsunuz?

Altay Bayındır: Hedefimiz her zaman en üst noktadaki başarı. An an gidiyoruz. Geleceği göremeyiz. Gelecek için mücadele edebiliriz sadece. En iyisini, geçmişteki gururların üstüne çıkararak yaşatmak milletimizi sevindirmek istiyoruz.

İtalya'nın önemli forvetleri var. Rakip forvetlere çalışıyor musun?

Altay Bayındır: Her takımın önemli oyuncuları var. Bunların çalışmasını yapıyoruz. Rakiplerimizi iyi analiz ediyoruz, edeceğiz de. Daha önümüzde zaman var. Sahaya çıkıp elimizden gelenleri yapacağız.

Taraftarlara mesajınız ne olur?

Halil Dervişoğlu: Onların desteğini her zaman hissediyoruz. Bizim arkamızda olsunlar. Onlara ihtiyacımız var. Elimizden gelenin fazlasını yapıp, iyi performanslarla onları mutlu edeceğiz inşallah.

Altay Bayındır: Bizi izleyen herkese selamlarımı gönderiyorum. Onlar her zaman destek veriyor. Birlikte tek yürek olabileceğimiz desteği vermelerini istiyoruz. İnşallah bu maratonun sonunda ülkemize, milletimize en güzelini getiririz.