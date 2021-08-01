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Futbol
Haber Giriş: 01.08.2021 - 12:14 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Altay Bayındır için dev transfer teklifi! Fenerbahçe'nin yanıtı...

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Son Dakika: Altay Bayındır için dev transfer teklifi! Fenerbahçe'nin yanıtı...

Son dakika Fenerbahçe haberi... Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. İtalya'nın köklü kulübü, Altay Bayındır için Fenerbahçe'nin kapısını çalarken, sarı-lacivertlilerin yanıtı belli oldu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da takımın yıldızları için gelen teklifleri değerlendiriyor.

EURO 2020'de gösterdiği performansla adından söz ettiren Attila Szalai için 20 milyon euronun altındaki teklifleri kabul etmeyen sarı-lacivertliler, bu kez de Altay Bayındır için Avrupa devlerinin ilgisiyle karşılaştı.

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Milli futbolcu için İtalyan devi Inter devreye girerken, yapılan teklif ortaya çıktı.

Takvim'in haberine göre Inter, Altay Bayındır için Fenerbahçe'ye 10.5 milyon euroluk bir teklif yaptı. Sarı-lacivertliler bu teklifi az bulurken, İtalyan ekibinden yeni teklif yapmalarını talep etti.

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 kadrosunda da yer alan Altay Bayındır, geçen sezon 35 maçta Fenerbahçe'nin kalesini korudu.

Son Dakika: Altay Bayındır için dev transfer teklifi Fenerbahçenin yanıtı...

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