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Son Dakika: Altay Bayındır, Ankaragücü maçında forma giyemeyecek

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#Fenerbahçe#Altay Bayındır#Süper Lig
Son Dakika: Altay Bayındır, Ankaragücü maçında forma giyemeyecek
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 13:45

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, bugün oynanacak MKE Ankaragücü maçında sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.

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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü bugün 20.30'da karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır'ın sakatlığından dolayı forma giyemeyeceği açıklandı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın kaptanı Altay Bayındır, belinde yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla bu akşam MKE Ankaragücü ile oynayacağımız maçta forma giyemeyecektir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun durumu yapılacak tetkikler sonrası kesinlik kazanacaktır. Altay Bayındır'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

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#Fenerbahçe#Altay Bayındır#Süper Lig

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