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GeriFutbol Son Dakika | Altay Başkanı, Ricardo Quaresma transferini doğruladı
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Haber Giriş: 23.08.2020 - 16:57 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Altay Başkanı, Ricardo Quaresma transferini doğruladı

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Son Dakika | Altay Başkanı, Ricardo Quaresma transferini doğruladı
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TFF 1. Lig takımlarından Altay'ın başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Ricardo Quaresma transferi hakkında konuştu.

TFF 1. Lig ekibi Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu, Ricardo Quaresma transferi için açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Ekmekçioğlu, ''Tabi ki biz her zaman ligde en iyisini yapacağımızı söylüyoruz. Favori ilan edilmek güzel bir duygu, inşallah bunun arkasında durabilir hakkını da verebiliriz. Bunun için çok çalışıcaz erken de takım kurmaya çalıştık, iyi transferler yapmaya çalıştık. Görüştüğümüz oyuncular var, onlarla anlaşabilirsek iki transfer daha yapacağız. Hücum hattına sürpriz bir isim olursa onunla anlaşmayı hedefliyoruz.'' sözlerini kullandı.

''QUARESMA İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR''

Altay Başkanı, Quaresma hakkında ise ''Quaresma dünya çapında bir oyuncu, kendini ispatlamış bir isim. Onunla ilgili bir görüşmemiz oldu ve hala devam ediyor bu görüşmeler. Quaresma'nın da temasta olduğu başka kulüpler var. Bu bir süreç, olumlu veya olumsuz olur bilemiyoruz. O mevkide bir boşluğumuz var ve onun görüşmeleri ve diğer birkaç oyuncu ile daha görüşmeler devam ediyor. Takımımızın menfaati için hangisi doğruysa ona göre süreç ilerleyecektir.'' dedi.

Son Dakika | Altay Başkanı, Ricardo Quaresma transferini doğruladı

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