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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.12.2020 - 17:41 | Son Güncelleme:

Son dakika | Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu koronavirüse yakalandı!

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Son dakika | Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu koronavirüse yakalandı!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif sonuçlandı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Özgür Ekmekçioğlu'nun Kovid-19 test sonucunda pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.

Hastanede tedavi altına alınan Ekmekçioğlu ile ilgili sağlık protokollerinin uygulandığı bildirildi.

 

Son dakika | Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu koronavirüse yakalandı

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