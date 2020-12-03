AA
Son Güncelleme:
Son dakika | Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu koronavirüse yakalandı!
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif sonuçlandı.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Özgür Ekmekçioğlu'nun Kovid-19 test sonucunda pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.
Hastanede tedavi altına alınan Ekmekçioğlu ile ilgili sağlık protokollerinin uygulandığı bildirildi.
Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle