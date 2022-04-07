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Son Dakika: Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu istifa etti!

#Altay#Özgür Ekmekcioğlu#Süper Lig
Son Dakika: Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu istifa etti

Süper Lig ekiplerinden Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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Altay Başkanı Özgür Ekmekcioğlu, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İşte resmi siteden yapılan açıklama;

BÜYÜK ALTAY CAMİASINA

Altay Spor Kulübü’nde altı yıldır büyük bir gururla sürdürdüğüm başkanlık görevimi, bugün itibariyle bırakıyorum.

Genel kurulumuzun Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesine ve tüm idari-mali işleyişin düzenli olarak devamına yönelik planlama yapıldı.

Görev sürem boyunca destek veren Büyük Altay camiası ve taraftarına teşekkür ederken, çok kutsal bir görevi yerine getirmenin onuruyla sonsuz saygılarımı sunuyorum.

Özgür EKMEKÇİOĞLU

Son Dakika: Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu istifa etti

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#Altay#Özgür Ekmekcioğlu#Süper Lig

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