Son dakika: Altay 0-1 Karagümrük

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
TBMMde yoğun mesai...TBMM'de yoğun mesai... #TBMM
Galatasaray - Konyaspor maçına damga vuran hata Futbolcular çılgına döndü...Galatasaray - Konyaspor maçına damga vuran hata! Futbolcular çılgına döndü...#Galatasaray
Merak edilen harita paylaşıldı İşte vaka sayısı artan 10 ilMerak edilen harita paylaşıldı! İşte vaka sayısı artan 10 il#Koronavirüs
Canlı | Trabzonda dev maç başladıCanlı | Trabzon'da dev maç başladı!#Trabzonspor
Erdoğandan Kılıçdaroğluna tepki: Bu açıklama bir suçtur bu dil darbe dönemi diliErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu açıklama bir suçtur bu dil darbe dönemi dili#Cumhurbaşkanı Erdoğan
STK-Okul-Yurt Faaliyeti Raporu 2018 sahte çıktı Mahkeme kararı iftiraları ortaya koydu"STK-Okul-Yurt Faaliyeti Raporu 2018" sahte çıktı! "Mahkeme kararı iftiraları ortaya koydu"#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Demirören Medyadan açıklamaDemirören Medya'dan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Galatasaraya tek gol yetti Bu sezon bir ilk...Galatasaray'a tek gol yetti! Bu sezon bir ilk...#Konyaspor
Tamamı yerli uygulamalarla... 500 binden fazlası engellendiTamamı yerli uygulamalarla... 500 binden fazlası engellendi#Adil Karaismailoğlu
Dev maçta 11ler belli oldu Avcı ve Pereira...Dev maçta 11'ler belli oldu! Avcı ve Pereira...#Trabzonspor
Savaşa hazır olun emri... Dünya nefesini tuttu'Savaşa hazır olun' emri... Dünya nefesini tuttu!#Çin
Düzenlemeyi duyurdu... Bakan Varanktan uzaktan çalışma açıklamasıDüzenlemeyi duyurdu... Bakan Varank'tan uzaktan çalışma açıklaması#Ar-Ge Tasarım Merkezleri
Pandemi ile yükseliş başladı Bu illerde arsası olan yaşadıPandemi ile yükseliş başladı! Bu illerde arsası olan yaşadı#Arsa
Ötenaziyle ölmeyi seçti, son dakikada hayatta kalmasına karar verildi... Peki şimdi ne olacakÖtenaziyle ölmeyi seçti, son dakikada hayatta kalmasına karar verildi... Peki şimdi ne olacak?#Ötenazi
Kavgayı İbrahim Tatlıses duysa ne olacaktıKavgayı İbrahim Tatlıses duysa ne olacaktı? #Bilge Öztürk
HABERLERSpor Arena Haberleri

Son dakika: Altay 0-1 Karagümrük

#Altay#Karagümrük#Süper Lig
Son dakika: Altay 0-1 Karagümrük

Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti.

Haberin Devamı

İzmir'de oynanan maçta Karagümrük'ün galibiyet golünü 15. dakikada Yann Karamoh kaydetti.

Bu sonuçla puanını 17'ye çıkaran Karagümrük, maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi.

15 puanda kalan Altay ise 7. sırada yer aldı.

Maçtan önemli anlar

Karşılaşmanın 7. dakikasında Kappel'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Pinares'in sert şutunda kaleci Viviano yerinde bir müdahaleyle topu kornere uzaklaştırdı.

12. dakikada Naderi'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Ahmed Rayan'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

15. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Zukanovic'in kendi yarı sahasından attığı uzun topa sol kanatta hareketlenen Karamoh, Cebrail Karayel'i geçtikten sonra ceza alanına girip, kaleci Lis'i de geçti. Karamoh, çizgideki Murat Akça'ya rağmen yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü VavaCars Fatih Karagümrük 1-0 önde bitirdi.

Haberin Devamı

Karşılaşmanın 51. dakikasında sol kanattan Zukanovic'in yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Ahmed Musa'nın vuruşunda, kaleci Lis topu uzaklaştırdı.

56. dakikada Altay'ın Bamba ile filelere gönderdiği top, oyuncunun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle gol olarak geçerlilik kazanmadı.

60. dakikada ceza sahası içinde Altay'dan Cebrail'in Karamoh'un müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonda ofsayt olduğunu tespit eden hakem Suat Arslanboğa, penaltı kararını iptal etti.

90 1. dakikada Cebrail'in verdiği pasa hareketlenen Kappel'in sağ çapraz pozisyonda ceza sahasına girdikten sonra attığı şutta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Karşılaşma, VavaCars Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Altay#Karagümrük#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor Olay paylaşım...

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...

Korona sonrası şimdi de süper grip Hızla yayılıyor...

Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!

Selin Şekerciden sevgilisi İbrahim Selimi güldüren cevap

Selin Şekerci'den sevgilisi İbrahim Selim'i güldüren cevap

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA