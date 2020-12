Son dakika | Alpha Tauri, yeni sezon için Yuki Tsunoda'yı açıkladı!

Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre AlphaTauri, 2020 Formula 2 sezonunu üçüncü sırada tamamlayan 20 yaşındaki Tsunoda ile sözleşme imzaladı.

AlphaTauri'nin Rus pilot Daniil Kvyat'ın yerine anlaşma sağladığı Tsunoda, 2021 sezonunda Fransız Pierre Gasly ile takım arkadaşı olacak.

JAPAN BACK ON THE GRID! 🇯🇵 @yukitsunoda07 joins Scuderia AlphaTauri for the 2021 @f1 season! 👊 pic.twitter.com/RKzntSQWyZ