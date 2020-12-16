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GeriMotor Sporları Son dakika | Alpha Tauri, yeni sezon için Yuki Tsunoda'yı açıkladı!
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Haber Giriş: 16.12.2020 - 12:55 | Son Güncelleme:

Son dakika | Alpha Tauri, yeni sezon için Yuki Tsunoda'yı açıkladı!

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Son dakika | Alpha Tauri, yeni sezon için Yuki Tsunoda'yı açıkladı!
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Japon pilot Yuki Tsunoda, gelecek sezondan itibaren Formula 1 ekibi AlphaTauri adına yarışacak.

Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre AlphaTauri, 2020 Formula 2 sezonunu üçüncü sırada tamamlayan 20 yaşındaki Tsunoda ile sözleşme imzaladı.

AlphaTauri'nin Rus pilot Daniil Kvyat'ın yerine anlaşma sağladığı Tsunoda, 2021 sezonunda Fransız Pierre Gasly ile takım arkadaşı olacak.

Öte yandan Tsunoda, 2014'te mücadele eden Kamui Kobayashi'den bu yana Formula 1'de yarışacak ikinci Japon sürücü olarak kayıtlara geçecek.

 

Son dakika | Alpha Tauri, yeni sezon için Yuki Tsunodayı açıkladı

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