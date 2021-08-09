Son Dakika: Alperen Şengün ilk maçında şov yaptı! Hayran kaldılar...
NBA Yaz Ligi'nde Houston Rockets, Cleveland Cavaliers'ı 86-76 mağlup etti. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Cleveland Cavaliers mücadelesindeki oyunuyla tam not aldı.
Spor Arena Dış Haberler - NBA Yaz Ligi'nde Houston Rockets ile Cleveland Cavaliers karşı karşıya geldi. Thomas & Mack Center'da oynanan mücadelede Houston Rockets, Cleveland Cavaliers'ı 86-76 mağlup etti.
Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Cleveland Cavaliers mücadelesinde ilk 5'te başladı ve 27 dakika süre aldı. Yetenekli oyuncu, parkede kaldığı süre zarfında 15 sayı, 15 ribaund, 4 blok, 3 asist ve 1 top çalmayla double-double yaptı.
Alperen Şengün'ün Cleveland Cavaliers maçı istatistikleri
Thomas & Mack Center'da 3/9 ikilik, 0/1 üçlük ve 9/14 serbest atış isabet oranları yakalayan Alperen Şengün'ün oyunda kaldığı bölümlerde Houston Rockets, Cleveland Cavaliers'a 18 sayı fark attı.
Öte yandan Cleveland Cavaliers cephesinde ise Şehmus Hazer forma giymedi.
Alperen Şengün, Houston Rockets formasıyla çıktığı ilk #NBASummer maçında 15 sayı, 15 ribaund, 4 blok, 3 asist ve 1 top çalmayla double-double yaptı.pic.twitter.com/cff8caP6OA— Spor Arena (@sporarena) August 9, 2021