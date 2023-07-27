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Son Dakika: Alper Potuk yurt dışına transfer oldu! Fenerbahçe ve Rize sonrası sürpriz imza

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#Alper Potuk#Rizespor#Fenerbahçe
Son Dakika: Alper Potuk yurt dışına transfer oldu Fenerbahçe ve Rize sonrası sürpriz imza
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 17:03

Çaykur Rizespor'la yollarını ayıran Alper Potuk'un yeni adresi belli oldu.

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alper Potuk, yurt dışına transfer oldu. Çaykur Rizespor'la yollarını ayıran Alper Potuk'un yeni adresi Kuzey Makedonya'nın Gostivar takımı oldu.

32 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Makedon takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.

Gostivar'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Alper Potuk'un Türk Milli Takımı formalı görseliyle birlikte "Geliyor! Cumayı bekle!" ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika: Alper Potuk yurt dışına transfer oldu Fenerbahçe ve Rize sonrası sürpriz imza



Alper'in yeni takımı Gostivar'ı geride kalan sezonda Türk futbolunun efsane isimlerinden Oktay Derelioğlu çalıştırdı. Derelioğlu geçtiğimiz mayıs ayında Makedon takımıyla yollarını ayırdı.

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Tecrübeli oyuncu, altyapısından yetiştiği Eskişehirspor'dan 2013 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve sarı lacivertli kulüpte 7 sene forma giymişti. Alper Potuk Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Ankaragücü ve Rizespor'da da oynadı.

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#Alper Potuk#Rizespor#Fenerbahçe

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