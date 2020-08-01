Son Dakika | Alper Potuk sürprizi! İki takım transferi için... | Fenerbahçe Haberleri
Transferde son dakika... Fenerbahçe'deki geleceği son yıllarda tartışma konusu olan Alper Potuk'a iki talip birden çıktı.
Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon katkı alamadığı isimlerden birisi olan Alper Potuk transfer döneminin gözde isimlerinden birisi olacağa benziyor.
Göztepe'nin ardından Süper Lig'in yeni takımı Erzurum BŞ Belediye'nin de tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak istediği bildirildi.
Fenerbahçe, Alper Potuk'un satışa onay vermesine karşın Alper Potuk'un da kararı önem taşıyor.
29 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği önümüzdeki günlerde kesinlik kazanacak.
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