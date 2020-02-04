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GeriFutbol Son dakika | Alper Potuk, Nagatomo, Luyindama ikinci yarı için lisans çıkarılmadı
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Futbol
Haber Giriş: 04.02.2020 - 18:57,Son Güncelleme:/

Son dakika | Alper Potuk, Nagatomo, Luyindama ikinci yarı için lisans çıkarılmadı

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Son dakika | Alper Potuk, Nagatomo, Luyindama ikinci yarı için lisans çıkarılmadı

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda Alper Potuk'a, Galatasaray Futbol Takımı'nda ise Yuto Nagatomo ile Christian Luyindama'ya ikinci yarı için lisans çıkarılmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2. transfer tescil döneminin ardından kulüplerin A takım oyuncu listelerini resmi sitesinde yayımladı.

Fenerbahçe'nin ikinci yarı kadrosunda Alper Potuk'a yer verilmemesi dikkati çekti. Sarı-lacivertli ekipte sezonun ilk yarısında lisansı çıkarılmayan Mehmet Ekici, ikinci yarı listesinde yer aldı.

Galatasaray'da ise uzun süreli sakatlığı bulunan Luyindama ile yabancı oyuncu kısıtlaması nedeniyle Yuto Nagatomo'nun ismi kadroya yazılmadı.

Fenerbahçe'nin listesi

Son dakika | Alper Potuk, Nagatomo, Luyindama ikinci yarı için lisans çıkarılmadı

Galatasaray'ın listesi

Son dakika | Alper Potuk, Nagatomo, Luyindama ikinci yarı için lisans çıkarılmadı

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Son dakika | Alper Potuk, Nagatomo, Luyindama ikinci yarı için lisans çıkarılmadı

 

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