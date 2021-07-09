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Futbol
İBRAHİM ALİOĞLU - OLGUCAN KALKAN / ERZURUM, (DHA)
Haber Giriş: 09.07.2021 - 10:35 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Alper Potuk Çaykur Rizespor kampına katıldı!

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Son Dakika: Alper Potuk Çaykur Rizespor kampına katıldı!

Çaykur Rizesporun 2 yıllığına kadrosuna kattığı Alper Potuk, Karadeniz ekibinin Erzurum'da yaptığı sezon öncesi hazırlık kampına katıldı.

Ankaragücü ile yollarını ayırdıktan sonra Çaykur Rizespor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Alper Potuk, yeşil-mavililerin Erzurumda devam eden hazırlık kampına dahil oldu.

Ayağının tozuyla Demirören Haber Ajansına (DHA) açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki orta saha, anlaşmanın iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.

"BÜLENT HOCANIN GELİŞİMİMDE BÜYÜK KATKISI VAR"

Çaykur Rizespora transferinden dolayı mutlu olduğunu söyleyen Potuk, "2 yıllık sözleşme imzaladık. Çok mutluyuz. İnşallah iki taraf için de hayırlı olur, güzel günler yaşarız. Bülent hoca ile 10 sene önce birlikte çalıştık. Benim gelişimimde çok büyük katkısı vardır. İnşallah burada da güzel günler yaşarız" dedi.

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