Son Dakika | Alpaslan Öztürk'ten Trabzonspor'a transfer mesajı

Karadeniz gazetesinde yer alan habere göre; Fırtına, stoper bölgesine yapacağı takviyelerden birisini yerli düşünüyor. Gündemdeki savunmacı ise model eşi Ebru Şancı’nın ‘King Kong’ benzetmesi yaptığı Alpaslan Öztürk. 27 yaşındaki savunmacının Göztepe yönetimine, “Trabzonspor’da oynamak istiyorum. İzin verin” dediği öğrenildi.

Bordo - Mavili yönetim, transferi savunmaya yapacağı takviyelerle kapatmak istiyor. Öncelikli bölge olarak görülen stoper mevkisi için ise 2 isim düşünülüyor. Bunlardan ilki Midtjylland forması giyen Erik Sviatchenko. 27 yaşındaki Danimarkalı stoper Erik, takımının bugün Slavia Prag ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi Play-Off turu maçında oynayacak. Sonrasında ise Trabzonspor ile ilgili nihai kararını açıklayacak.

KARARINI YÖNETİME İLETTİ

Diğer isim ise Göztepe’de oynayan 27 yaşında 1.86 boyundaki Alpaslan Öztürk. Belçika doğumlu olan gurbetçi stoper, kariyerini Trabzonspor’da sürdürmeyi çok istiyor. Hatta, bu kararını Göztepe yönetimine bildirmiş durumda. Model eşi Ebru Şancı’nın, efsane film karakteri King Kong’a benzettiği Alpaslan, bordo-mavili takıma gelirse, stoperde Edgar, Hüseyin ve Campi arasında ciddi bir rekabet yaşanacak.

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