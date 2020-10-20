MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika | Alpaslan Öztürk'ten Göztepe'ye kötü haber! 4 hafta daha yok...
GeriFutbol Son dakika | Alpaslan Öztürk'ten Göztepe'ye kötü haber! 4 hafta daha yok...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 20.10.2020 - 13:17 | Son Güncelleme:

Son dakika | Alpaslan Öztürk'ten Göztepe'ye kötü haber! 4 hafta daha yok...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika | Alpaslan Öztürk'ten Göztepe'ye kötü haber! 4 hafta daha yok...
Abone Olgoogle-news

Süper Ligde Fenerbahçeye Gürsel Aksel Stadında 3-2 yenilerek bu sezon ilk defa sahadan mağlup ayrılan Göztepede kaleci İrfan Can ve Brezilyalı orta saha Guilhermenin performansları gelecek haftalar için umut verdi. Alpaslan Öztürk ise en az 4 hafta daha sahalardan uzak kalacak.

Sezon başında Adanaspor'dan kadroya dahil edilen 22 yaşındaki İrfan Can, Fenerbahçe karşısında 3 gol yemesine rağmen yaptığı kurtarışlarla farklı yenilgiyi önledi.

Özellikle Fenerbahçeli forvetlerin karşı karşıya kaldıkları pozisyonlarda refleksleriyle gole izin vermeyen İrfan Can camianın beğenisini topladı.

Göztepe'nin Trabzonspor'dan transfer ettiği ofansif orta saha Guilherme de ilk kez on birde başladığı maçta 2 gol attı.

Enerjisiyle ve oyunu yönlendirmesiyle dikkat çeken Brezilyalı oyuncu, arkadaşlarına önemli pozisyonlar da hazırladı. 

ALPASLAN 4 HAFTA YOK

Göztepe'ye Fenerbahçe maçından önce sakatlanan ve kadrodan çıkarılan Alpaslan Öztürk'ten ise kötü haber geldi.

İdmanda sakatlanan deneyimli stoperin sağ ayak arka adalesinde yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan 26 yaşındaki oyuncunun 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Yine antrenmanda sakatlanan Yalçın Kayan'ın da kasığında yırtık olduğu, genç oyuncunun 2 hafta formasından uzak kalacağı bildirildi.

 

Son dakika | Alpaslan Öztürkten Göztepeye kötü haber 4 hafta daha yok...

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle