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GeriFutbol Son Dakika | Almeira, Guti ile yollarını ayırdı
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Futbol
Haber Giriş: 26.06.2020 - 13:15,Son Güncelleme:

Son Dakika | Almeira, Guti ile yollarını ayırdı

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Son Dakika | Almeira, Guti ile yollarını ayırdı
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Alcorcon mağlubiyetiyle birlikte La Liga'ya direkt katılım şansını zora sokan Almeria'da teknik direktör Guti'nin görevine son verildi. Gutili Almeira 22 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Guti'nin Almeria kariyeri sona erdi. Pandemi sonrası 4 maça çıkan Almeria, sadece 2 galibiyet alabildi. Son Alcorcon yenilgisi ise bardağı taşıran son damla oldu.

As gazetesinin haberine göre Almeria, teknik direktör Guti ile yollarını ayırdı. Almeria, 35 haftası geride kalan İspanya 2. Ligi'nde 56 puanla üçüncü sırada yer alıyordu. 

Bitime 7 hafta kalan ikinci Real Zaragoza ile puan farkı 5'e çıkınca Guti'nin ayrılığı kaçınılmaz oldu. Almeria, Ağusto 2019'da Suudi iş adamı Turki Al-Sheikh tarafından satın alınmıştı.

Son Dakika | Almeira, Guti ile yollarını ayırdı

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